So kämpft Sulayman Al Bassam gegen den Isolationismus

"Ich sehe mich selbst als ein internationaler Theatermacher. Lassen Sie mich gar nicht erst anfangen über die Lage des Theaters in Kuwait zu reden, denn ich könnte stundenlang darüber sprechen und darüber warum ich so frustriert bin". Er wirkt fast ein wenig aufgebracht, Sulayman Al Bassam, dieser distinguierte, bis dahin sehr bedacht sprechende Mittvierziger, als er über die Theaterstrukturen im heutigen Kuwait sprechen soll. Obwohl 1972 dort geboren – der Vater Kuwaiter, die Mutter Britin – und dort 2002 Gründer der eigenen Kompanie, dem SABAB theatre, versteht sich Al Bassam als internationaler Künstler. Einer, der in Großbritannien studiert und dort mit Theater angefangen hat. Einer, der seine Texte auf Englisch und Arabisch schreibt. Und einer, der sein arabisches Ensemble mit europäischen Schauspielern interagieren lässt.

Aber die Emotion, mit der er auf die Frage nach der Kunst in seinem Geburtsland reagiert, verrät doch eine tiefe Bindung zu Kuwait – und zugleich Enttäuschung über die Unfähigkeit der Verantwortlichen, trotz relativ freiheitlicher Verfassung Theater als Forum von Öffentlichkeit zu ermöglichen. Und so gewinnt man in Al Bassams Erregung auch einen sehr persönlichen Eindruck von der Motivation eines Theatermachers, der Grenzen überwinden will und die Idee von Freiheit und Frieden lebendig werden lässt. In mehrsprachigen, von Poesie und arabischen Rhythmen getriebenen Aufführungen ebenso, wie in eher konzeptuell-ironischen Klassiker-Adaptionen, allen voran von Stücken Shakespeares. Oder wie im Projekt "UR".

Vom Mythos auf die Bühne

Das Lied über die Zerstörung der mesopotamischen Stadt „UR“ 2003 v.Ch. ist Lamento und utopischer Apell gleichermaßen. Fragmentarisch auf einer antiken Tontafel überliefert erzählt es den Mythos von der Göttin Nin-Gal und ihrem Traum von einer offenen Stadt. Bedroht von Eroberern lässt Nin-Gal, Herrscherin über Ur, die Tore öffnen, anstatt sie zu verschließen, integriert Kriegsgefangene, anstatt sie zu erniedrigen, und lässt Gedichte schreiben, statt Schlachten austragen. Sie scheitert, denn die Stadt wird zerstört. Sie gewinnt aber auch, denn die Idee, radikal anders zu handeln, überlebt in den Werken der Dichter und wird zum Mythos.

Dieser Mythos und seine Quelle faszinieren Sulayman Al Bassam. Im Text für München erweitert er die Perspektive, speist drei neue Zeitebenen ein: Die Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft im Jahr 1903 in Babylon, die Zerstörung Palmyras durch Soldaten des sogenannten IS 2015 und Szenen einer imaginierten Zukunft in einem wieder aufgebauten Mossul: "Natürlich ist UR ein Stück, in dessen Zentrum ein Lied über Macht und Freiheit steht", sagt Al Bassam. "Aber um dieses Zentrum herum erkunden wir Themen wie Krieg, Zurückweisung, die Weigerung, dem Anderen zuzuhören, und all die Zonen, in die Menschen getrieben werden, weil sie andere kontrollieren wollen, durch Ideologie oder einfach mit purer Gewalt. Das Stück hält sich nicht zurück darin zu untersuchen, welche Konsequenzen eine offene Stadt tatsächlich zeitigen würde, was "offene Stadt" eigentlich bedeutet."

Eine Übung in Sachen Hoffnung

Fast scheint es, als würde mehr die Unmöglichkeit einer offenen Gesellschaft als ihre Chance ins Zentrum gerückt. Al Bassam widerspricht, denn weniger in der Erzählung selbst, als in der Art des Erzählens stecken Hoffnung und Utopie. Im Wechsel zwischen Arabisch, Deutsch, Englisch etwa. Oder in der Zusammenarbeit der Schauspieler des Residenztheaters mit denen des SABAB theatres.

"Was wir hier machen, jetzt, in dieser Stadt, an diesem Theater, und wie wir es machen, das ist eine Übung in Sachen Hoffnung", erklärt Al Bassam. "So begegnen wir ganz anders politischen und kulturellen Fragen. Das ist das Gegenteil von Isolationismus. Das ist das Gegenteil von Marginalisierung von Stimmen oder auch einer Fetischisierung des Anderen [...] darin liegen die echten Möglichkeiten."

Kein geringer Anspruch, vielleicht auch eine Überforderung, aber eine kalkulierte. Und für Sulayman Al Bassam nichts weniger als der Motor seiner Arbeit.