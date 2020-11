So kämpft der Zeichner Riad Sattouf für die Kunstfreiheit

Im bisher strikt säkularen Frankreich tobt derzeit eine erbitterte Auseinandersetzung um die Kunstfreiheit. Viele Muslime, allen voran der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, fühlen sich von islamkritischen Bildern in "Charlie Hebdo" immer wieder provoziert. Erdogan hatte am 28. Oktober von "Schurken" und einem "widerwärtigen Angriff" gesprochen, nachdem er auf dem Titelbild der Satire-Zeitung in Unterwäsche abgebildet war und einer verschleierten Frau den Rock anhob. "Charlie Hebdo" hatte auch abermals Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, die in Teilen der muslimischen Welt als Beleidigung aufgefasst werden. Zusätzliche Brisanz hat der Konflikt wegen mehrerer islamistisch motivierter Anschläge in Frankreich in den vergangenen Wochen, darunter die Enthauptung des Lehrers Samuel Patys.

"Beeindruckt von der Freiheit in Frankreich"

"Als ich nach Frankreich kam", so Sattouf, "war ich beeindruckt von der Freiheit, die wir ungestraft genießen konnten. Und das in allen Formen: Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Denkfreiheit, Handlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, die Freiheit den Präsidenten zu entlarven." In seiner autobiografisch gefärbten Reihe "Der Araber von morgen" beschäftigt sich der in Paris geborene Autor abermals mit seiner Kindheit in Libyen und Syrien und den Alltagserfahrungen in muslimischen Familien. Im neuesten Band beschreibt er das Leben seines Helden mit 14 Jahren in der Bretagne, zwischen 1992 und 1994. Es soll der vorletzte Teil der Reihe sein. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem syrischen Vater, um das Verhältnis zur französischen Mutter und um die pubertäre Suche nach Orientierung, auch Spiritualität. Daher spielen der Okkultismus, das Paranormale und die Mythologie eine große Rolle.

Riad Sattouf bezieht sich nach eigenen Worten in seinen Werken auf die polnisch-schweizerische Psychologin und Holocaust-Überlebende Alice Miller, die vor allem über Generationskonflikte und Eltern-Kind-Beziehungen schrieb. Das biblische Gebot "Du sollst Deinen Vater und Deine Mutter ehren" ist für Sattouf das schwierigste, gehe es doch darum, die "Übertragung von Gewalt" vom Vater auf den Sohn zu verhindern.