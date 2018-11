So ist die Ausstellung von Wes Anderson und Juman Malouf

Sehr beeindruckend ist auch eine Portraitserie von jungen Herrschern und Herrscherinnen, die schon in sehr jungen Jahren für Repräsentationsgemälde posieren mussten. So sieht man etwa eine erst 10 Monate alte Herzogin von Bayern – in ein Mieder gepresst und in opulente Stoffe gehüllt. Das Lächeln wirkt gequält und auch bei den anderen Kinderherrschern ist die drückende Last ihrer Zukunft deutlich sichtbar. Wes Anderson hat hier die Kinderperspektive in den Focus genommen, so wie etwa auch in dem Film „Isle of Dogs“ , mit dem er 2018 die Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnete, in dem ein Zwölfjähriger seinen Hund sucht.