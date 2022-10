So irritieren Ideologen Russland: "Wir sprechen von Apokalypse"

Diejenigen, die es nicht so eilig hätten, in den Himmel zu kommen, würden sich wohl aufregen, vermutete das auflagenstarke Blatt "Moskowski Komsomolez" (MK), denn auf dem "Weltkonzil des Russischen Volkes", einem Debattenforum der russisch-orthodoxen Kirche, wurde oft und gern die Apokalypse heraufbeschworen. Ideologen wie der prominente kremlnahe "Philosoph" Alexander Dugin rief den "Krieg der Heerscharen der Engel" aus, sah Russland an der Seite des Erzengels Michael gegen "Liberalismus, Globalismus, Säkularismus" kämpfen und ergänzte: "Wir nehmen an der letzten, vielleicht vorletzten Schlacht teil, niemand kann es sicher sagen."

Es habe schon seinen Grund, so Dugin, warum er "immer öfter" von Armageddon spreche, wie die Kämpfe zwischen Gut und Böse vor dem Jüngsten Gericht in der Offenbarung des Johannes genannt werden. Immerhin beruhigt die MK ihre Leser mit dem Hinweis: "Keiner der anwesenden Politiker hat sich so endzeitlich geäußert."

"Horizontaler" und "vertikaler" Krieg

Für Leute wie Dugin befindet sich Moskau in einem Krieg der Ideen und kämpft nicht gegen die Ukraine oder die NATO, sondern "gegen Satanismus", denn jede Art von Wissenschaft, die "nicht auf Christus" basiere, sei "teuflisch". Deshalb gebe es einen "horizontalen" Krieg auf dem Schlachtfeld und einen "vertikalen" in den Köpfen der Menschen, in der "Sphäre des Geistes". Für solche Auffassungen zeigen sich russische Kirchenvertreter sehr empfänglich.

Patriarch Kyrill eröffnete das "Weltkonzil" mit einer Grundsatzrede, wonach Gott im westlich geprägten "Globalismus" keinen Platz habe: "Deshalb richten sich alle globalistischen Projekte gegen die Institution Familie als feste Struktur, die Tradition bewahrt und weitergibt." Auch der Kirchenmann scheute sich nicht, das "Ende der Welt" heraufziehen zu sehen, falls sich tatsächlich westliche Werte durchsetzen sollten. Die Feinde Russlands wollten der "Kirche Macht und Stimme" entziehen. Im Westen hätten sich "diejenigen, die sich Christen nennen" bereits angepasst und untergeordnet, was deren Niedergang beschleunigen werde. Russland dagegen habe sich für den "dornigen Weg" des Widerstands entschieden.

"Stärkung der geistlichen Souveränität"

"Mit anderen Worten, unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen, wie der Apostel sagte", so Kyrill, der damit die Bibel zitierte, nämlich den Brief des Paulus an die Epheser (6,12). Dafür musste sich der Kirchenführer Hohn und Spott aus ukrainischen Portalen gefallen lassen: "Über Putin steht, wie Sie wissen, nichts in den heiligen Schriften."

In Putins Grußwort an das Weltkonzil finden sich zwar weniger sakrale Formulierungen, doch auch dort ist zu lesen, die "Stärkung der geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Souveränität" Russlands sei eine "ernsthafte Herausforderung". Der Beitrag der Kirche zum Krieg sei "enorm, kolossal". Ministerpräsident Mischustin ließ mitteilen, die Kirche sei die "wichtigste spirituelle Säule" des Landes und trage "zur Bewahrung spiritueller und moralischer Werte bei der patriotischen Erziehung der Jugend" bei.

"Gott sei Dank sind wir keine Affen"

Russlands oberster Mufti Talgat Tadschuddin, Oberhaupt der geistlichen Verwaltung der Muslime, wetterte bei der Gelegenheit gegen die Evolutionslehre: "Gott sei Dank sind wir keine Affen, wir äffen niemanden nach. Das beweist, dass unser Vaterland heilig ist." Der Berichterstatter der MK quittierte das mit der bissigen Bemerkung: "Der Mufti wäre zweifellos sehr verärgert gewesen, wenn er erfahren hätte, dass die darwinistische Theorie immer noch an Schulen und Universitäten gelehrt wird. Aber vielleicht wird das russische Bildungssystem bald nicht mehr wiederzuerkennen sein."

Während die Redebeiträge auf dem "Weltkonzil" teils bizarr, teils fundamentalistisch waren, aber außerhalb ideologisch interessierter Kreise keine größere Verbreitung erreichen dürften, gelang dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow per Telegram mal wieder ein Propaganda-"Hit". Er rief den "Dschihad" aus, also den Gotteskrieg.

"Nicht nur Gejammer über rote Linien"

Unmittelbarer Anlass dafür: Ukrainische Truppen hatten ein tschetschenisches Lager in der umkämpften Region Cherson mit Raketen beschossen, wobei zahlreiche Soldaten umkamen und verletzt wurden. Kadyrow schrieb wutentbrannt: "Ich benutze das Wort 'Satanismus' aus einem bestimmten Grund. Tatsächlich geht der Satanismus dort im Westen offen gegen Russland vor. Satanische Demokratie ist, wenn die Rechte von Atheisten geschützt werden, aber Gläubige beleidigt werden." Wie bei ihm üblich hetzte er gegen "gleichgeschlechtliche Familien".

Unter russischen Militärbloggern bekam Kadyrow für seine martialischen Worte vorhersehbaren Beifall: "Es ist so, dass man ein klares Ziel, Vertrauen in den Sieg und so etwas haben muss, um so zu sprechen, wie Kadyrow es machte: Was willst Du, und warum. Ich möchte die gleichen Worte von anderen Gouverneuren hören, von hohen Politikern. Und nicht nur Gejammer über rote Linien. Bis die ideologische Komponente des Krieges klar definiert ist, wird es keine Siege geben."

Auch rechtsextreme Autoren wie Sachar Prilepin und Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjew feierten Kadyrow und den Patriarchen, wonach der Glaube "Satan überwinden" werde, andere Fanatiker sehen Europa bereits als Opfer der "LGBT-Hölle".

Putin fordert "äußerst realistische Einschätzung"

RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan blies ins selbe Horn: "Das ist ein Krieg der Weltanschauungen. Das ist ein Krieg um das Recht, in einer Kultur zu bleiben, in der es üblich ist, bestimmte Werte von Generation zu Generation weiterzugeben und zu bewahren. Für dieses Recht kämpfen wir." So originell wie irrwitzig ist die Behauptung eines russischen Bloggers, die Ukrainer seien "spirituelle Transvestiten", sie seien von einem "natürlichen" zu einen "unnatürlichen geistigen Zustand" gewechselt: "Irgendwo im Unterbewusstsein möchte der Betroffene zu seinem gewohnten, gesunden Zustand zurückkehren, er möchte Heilung von der Krankheit."

Ob das alles mit Putins neuester Forderung harmoniert, sich viel stärker als bisher den Herausforderungen des Alltags zu stellen, sei dahingestellt: "Wir brauchen ein schnelleres Arbeitstempo in allen Bereichen und eine äußerst realistische Einschätzung der Lage, des Standes der Dinge im Allgemeinen", so der Präsident in einer Rede, die als Aufruf zur "Kriegswirtschaft" begriffen wurde. Fans wie Blogger Andrej Medwedew (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Ex-Präsidenten) fassten Putins Botschaft im Satz zusammen: "Hört auf, euch selbst zu belügen."

Ideologie-Schulung an den Unis geplant

Wie das oppositionelle, im Ausland publizierte Portal "Meduza" herausfand, will der Kreml demnächst an Universitäten eine Art "Ideologie-Schulung" wie zu Sowjetzeiten einführen, überwacht vom einflussreichen Politiker Sergej Kirijenko, der beim "Weltkonzil" auch das Grußwort von Putin verlas. Inhalt des Unterrichts ist nach Auskunft einer kremlnahen Quelle von "Meduza": "Der Westen verrottet, er verdirbt Russland ständig, aber seine Zeit ist vorbei, wir haben eine große Zukunft, eine reiche Geschichte und Kultur , wir müssen den Moment der Krise nutzen und alles daraus machen.“

"Sie laufen, dass ihre Absätze glänzen"

Wie es ungeachtet solcher ideologischer Kraftmeierei wirklich um die Gefühlslage in Teilen der russischen Bevölkerung bestellt ist, zeigt eine Meldung, wonach sich zahlreiche (weitere) Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst Moskaus ins Ausland abgesetzt haben sollen, nachdem ein mobilisierter prominenter Kollege nach wenigen Tagen an der Front fiel. In einigen Abteilungen der Rathaus-Verwaltung sollen zwanzig bis dreißig Prozent der Beschäftigten nicht mehr am Arbeitsplatz sein, teils in Abstimmung mit ihren Vorgesetzten. "Hier laufen sie so schnell, dass ihre Absätze glänzen. Es ist lächerlich: Sie gehen und lassen Dinge am Arbeitsplatz zurück, ohne den Kaffeebecher zu spülen", wird ein Gesprächspartner zitiert.