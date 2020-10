So intim zeichnet "I am Greta" den Weg von Greta Thunberg nach

August 2018. Ein Mädchen mit einer rosa Jacke und einem lila Rucksack auf dem Rücken hält ein großes Plakat in den Händen und geht mit tapsigen Schritten durch das Zentrum von Stockholm. Dann sitzt sie verloren an einer Wand des schwedischen Parlamentsgebäudes, neben sich ein Schild, auf dem steht: "Skolstrejk för Klimatet". Eine Frau spricht sie an: "Warum streikst Du – Du hast doch Schule?", fragt die Frau – und Greta Thunberg sagt: "Wozu eine Ausbildung, wenn es keine Zukunft gibt?" Die Frau lässt nicht locker und meint: "Mit einer Ausbildung hat man Einfluss auf die Zukunft." So geht der Dialog von zwei Menschen, die aneinander vorbeireden, noch ein bisschen weiter – bis die Frau mit einem leicht abfälligen "Ach!" die Szene verlässt.

Ein Jahr später. August 2019. Irgendwo auf dem Atlantischen Ozean. Greta Thunberg sitzt auf einem Segelboot, das unterwegs ist Richtung New York, zum UN-Klimagipfel. Grauer wolkenverhangener Himmel. Wind. Hohe Wellen. Dann eine Stimme aus dem Off: "Was ich in den letzten Monaten erlebt habe, fühlte sich an, als wäre es ein Traum. Oder ein Film. Ein surrealer Film mit einer sehr unwahrscheinlichen Handlung."