So intelligent ist die Matratze: SXSW-Festival in Austin digital

Der Tuba-Spieler Theon Cross lässt erahnen, wie Konzerterlebnisse der Zukunft aussehen könnten. Auf dem "South by Southwest"-Festival betritt er die digitale Bühne – nicht per Stream zugeschaltet, sondern als Avatar.

Seine Performance wurde in den Abbey-Road-Studios in London aufgezeichnet und technisch umgewandelt. Fans erleben den britischen Jazzmusiker nun virtuell, dreidimensional nachgebaut. Es ist der erste 3D-Avatar-Auftritt dieser Art im Musik-Bereich weltweit.

Optisch "Mini-Golf bei Schwarzlicht"

Der virtuelle Musiker steht als schattenhafte Figur mit Neon-Kontur im dunklen Raum. Die gläsern-silberne Tuba in den Armen. Futuristisch schwirren geometrische Formen um ihn herum. Hört sich an wie Jazz. Erinnert optisch aber eher an Mini-Golf bei Schwarzlicht.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause ist das Tech-, Musik- und Film-Festival zurück, aber nur online. Das Programm ist üppig, doch es fehlt eine Menge.

Austin nicht vergessen!

"Die emotionale Erfahrung, die Freude, das Lachen, die anregenden Gedanken und dann über sie zu sprechen", das vermisst Jim Ritts aus Austin. Er ist der Leiter des "Paramount Theatre's". In seinem legendären Kino- und Konzert-Haus mitten in Downtown laufen normalerweise die Weltpremieren des Film- und Kunstfestivals.

Foto-Termine am Roten Teppich mit Schauspielerinnen und Regisseuren gehören dazu, 30.000 Filmfans in den Kino-Sesseln. Zehn Tage lang volle Säle. Diesmal gibt es nichts davon. Jim Ritts hat frei und verfolgt selbst alles nur am Computer. Damit Austin auf der Landkarte der Leute bleibe, müsse das Festival sichtbar sein, sagt der Kino-Chef.