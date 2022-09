So inspirierte die Queen die Kunst: "Augen wie ein Periskop"

Das zweite Elisabethanische Zeitalter ist Geschichte und schon jetzt ist klar: Beide Namensträgerinnen, Elizabeth I. (1533 - 1603) und Elizabeth II. (1926 - 2022) haben die britische Monarchie geprägt wie sonst wohl nur noch Königin Victoria (1819 - 1901). Für die Schönen Künste habe sich alle drei nicht über Gebühr begeistern können, eher schon für Politik und Sport, auch für Geschichte und Tradition, in Großbritannien ja ein nationaler Wesenszug.

Zu den vielen Anekdoten im Leben der Queen gehört, dass sie an einem "James-Bond"-Drehbuch mitgewirkt haben soll. Als sie gebeten wurde, in einem Kurzfilm zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London 2012 mitzuwirken, soll sie begeistert gewesen sein - und gleich eine Textkorrektur angeregt haben. Statt den Agenten-Darsteller Daniel Craig mit den Worten "Guten Abend, James" zu begrüßen, hielt sie die Formulierung "Guten Abend, Herr Bond" für "authentischer", wie der damalige britische Kulturminister Jeremy Hunt einem Journalisten verriet.

Die Dreharbeiten waren seinerzeit "geheimer als manches Staatsgeheimnis", erinnerte sich Enkel William später. Vermutlich wird die Szene, in der die Queen ihren Top-Agenten empfängt, um später mit der Union-Jack-Flagge aus dem Hubschrauber direkt ins Londoner Olympiastadion zu springen, für viele die Erinnerung an ihre Beziehungen zu Kunst und Kultur am Nachhaltigsten prägen.

"Ach, Sie sind der Mann, der niemals lächelt"

Uraufführungen neuer "James-Bond"-Filme zu besuchen, war für die Queen über Jahrzehnte hinweg sowieso eine schöne Pflicht. Schon 1967 gratulierte sie dem damaligen Titelhelden Sean Connery und dessen Ehefrau Diane Cilento zum Start von "Man lebt nur zwei Mal" und erschien später immer wieder zu Gala-Vorstellungen, wenn Agent 007 ein neues Abenteuer zu bestehen hatte, auch 2006, als "Casino Royale" herauskam. Und als sie 2021 "Keine Zeit zu sterben" gesehen hatte, soll sie Craig mit den Worten begrüßt haben: "Ach, Sie sind der Mann, der niemals lächelt!"

"Künste haben sie nicht so bewegt"

Bei aller Bewunderung für James Bond: Ihr Lieblingsfilm soll das Science-Fiction-Abenteuerdrama "Flash Gordon" von 1980 gewesen sein, eine Comicverfilmung, die sich die Queen angeblich immer Weihnachten mit ihren ganz jungen Verwandten angesehen haben soll.

Auch ohne diese Anekdote war Künstlern aller Richtungen klar, dass die Queen keine "Intellektuelle" war, sondern in erster Linie edle Pferde, ihre "königlichen" Corgis und das Landleben schätzte. In ihrer Jugend wurde die Queen wie von alters her noch von einer Gouvernante erzogen. Biografin Penelope "Penny" Junor schrieb darüber: "Die Königin ist sicherlich kultiviert, auch wenn sie die Künste nicht so bewegen. Der Prinz of Wales hat ein großes Interesse an Geschichte, und viel davon wurde ihm von seiner Mutter vermittelt."

Besuch in Marbach statt Marbach

Dass Königin Elizabeth II. mit Pferden mehr anfangen konnte als mit den Künsten wurde bei ihrem Staatsbesuch 1965 in Deutschland besonders deutlich. Wie britische Diplomaten damals durchsickern ließen, wollte sie gern das berühmte Gestüt in Marbach besichtigen, wurde aber vom Protokoll belehrt, es sei nicht angemessen, wenn sie ihre privaten Interessen bei öffentlichen Auftritten im Ausland derart vordergründig verfolge. Also wurde sie in das Schiller-Museum in Marbach umgeleitet. Weil beide Orte den gleichen Namen trugen, erfanden Journalisten die unwahre Anekdote, die Queen habe sich nach ihrem Besuch im Museum enttäuscht nach den Pferden erkundigt. Natürlich wusste die Monarchin genau, welches Programm sie zu absolvieren hatte.