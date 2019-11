So hilft die Martin-Roth-Initiative bedrohten Künstlern

"Mal durchatmen"

Sie bietet Künstlern, die in ihrer Heimat Zensur, Verfolgung oder Folter ausgesetzt waren, Schutz auf Zeit, sagt Meik Müller, der Leiter der Initiative: "Wir organisieren temporäre Aufenthalte, die es den gefährdeten Akteuren ermöglichen, aus diesen Risikokontexten raus zu gehen, mal durch zu atmen, neue Netzwerke zu bilden, sich neu aufzustellen und dann zurück zu kehren. Also unsere Idee ist immer: Es geht um einen temporären Aufenthalt, um eine Unterstützung dieser Akteure, die sich für Meinungsfreiheit, Freiheit der Kultur und der Kunst einsetzen, dass die weiter tätig bleiben."

Das Programm wird mit zwei Millionen Euro im Jahr vom Auswärtigen Amt finanziert. Um die gefährdeten Künstler zu stärken, bestehen zwei Möglichkeiten: Sie reisen aus, bleiben aber in der Region und wohnen in einem Nachbarland. Oder sie kommen nach Deutschland und arbeiten hier in einer Gast-Organisation: "Wir zahlen den Unterhalt, wir zahlen aber auch Begleitmaßnahmen, Krankenkasse, dass die Leute versichert sind, die Visa-Anträge, die Flüge, auch wenn die Reisen innerhalb von Deutschland oder Europa machen für ihre Aktivitäten, für die Vernetzung. Auch das können wir finanzieren. Was wir nicht finanzieren, sind die künstlerischen Produktionen."

Achtzig Prozent wollen die Heimat zurück

Weil häufig die Gast-Organisationen keine Erfahrung mit gefährdeten Künstlerinnen oder Künstlern haben, erhalten sie unter Umständen ebenfalls Unterstützung. Die Aufenthalte in Drittländern dauern in der Regel drei bis sechs Monate, die Stipendien in Deutschland sind auf ein Jahr ausgelegt, mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 24 Monate. Diese Zeit soll so konstruktiv wie möglich genutzt werden können. Für Vicky Regbassi war es sehr wichtig, auch seine Familie in Sicherheit zu wissen. Jetzt leben seine Frau und seine drei kleinen Kinder mit ihm in Berlin.