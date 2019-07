Vier ins Monumentale gesteigerte Leinwände hängen jetzt im Neuen Museum Nürnberg, 1,90 Meter mal 4,60 Meter groß, drei Querformate, ein Hochformat, darauf nichts als Gesten, Linien, Wellen, Spots. Pinselstriche wie Personifikationen fliegen förmlich über die Bilder, sprengen sie, Farben wie Meer und Gischt an einem heißen Sommertag in Florida, blau und weiß. Wie stark David Reed auch von den Medien, Kino, Film und Fernsehen beeinflusst ist, sieht man seinen superkünstlich ausgerichteten Bildern mit den glatten Oberflächen an. Nicht allein von Filmklassikern wie Alfred Hitchcocks "Vertigo" oder John Fords Monumentalwestern "Der schwarze Falke" wurde Reed inspiriert, sondern auch von der Trivialserie der 80er-Jahre "Miami Vice", die auch den Titel der aktuellen Ausstellung beeinflusst hat, sagt Museumsdirektorin Eva Kraus: " 'Vice and reflection number 2' ist eine Hommage an "Miami Vice", an die Kultserie der 80er-Jahre, die so besonders stylish und cool rübergekommen ist – in ihrer stakkato-artigen Schnitttechnik, mit unglaublicher Musik aus den 80er-Jahren von berühmten Leuten wie Phil Collins. Aber auch die Stimmung und die Impressionen, die "Miami Vice" uns damals übermittelt hat und die uns David Reed in seiner Malerei nochmal zeigt."