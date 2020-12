So hat Corona die Computerspiele und Gaming-Szene geprägt

Definitiv eines der Spiel-Highlights des Jahres: "The Last of Us 2", eine cineastisch und frappierend realistisch dargestellte Abenteuer-Geschichte in einem Amerika, das sich durch ein Virus in eine Post-Apokalypse voller Zombies verwandelt hat.

Dass das Pandemie-Thema so perfekt in dieses Jahr passte, war bei einer Produktion, die sich über sechs Jahre zog, natürlich nicht absehbar. Auch andere Themen in "The Last of Us 2" fühlten sich sehr zeitgeistig an. Allerdings war an der Liebesgeschichte zwischen zwei weiblichen Charakteren weniger die Beziehung zwischen Frauen interessant, als viel mehr der folgende, höchst reale Shitstorm, befeuert durch eine sehr lautstarke, reaktionäre, misogyne Minderheit unter den Gamern. Auch die explizite Gewalt im Spiel provozierte – selbst unter den Spielenden – Diskussionen, über Moral, über Traumata, und darüber, was alles Spielspaß ausmachen kann. Zumindest wissen wir jetzt, dass ein hervorragendes Spiel nicht zwingend Fun bedeutet.

Ein gutes Spiel heißt nicht zwingend Fun

Die Pandemie prägte auch die Spielindustrie zutiefst: Zwar verzögerten sich viele Veröffentlichungen, aber grundsätzlich war diese digitale Branche auf Tele-Arbeiten und Homeoffice besser vorbereitet als andere. Und als Folge des Social-distancing-Gebots stieg das Bedürfnisse nach Ablenkung und Geselligkeit stark an. Plötzlich wirken Computer- und Videospiele nicht mehr nur wie digitale Zeitverschwendung, sondern bieten eine in Corona-Zeiten selten gewordene Möglichkeit, miteinander Spaß zu haben, ohne dabei im selben Raum – oder auch nur im selben Land – sein zu müssen. Gemeinsam mit den Größen der Spielbranche lancierte die Weltgesundheitsorganisation dann auch den Hashtag #PlayApartTogether.

Aber nicht nur Corona, sondern auch andere realweltliche Entwicklungen manifestierten sich in Games: Eine wachsende Zahl von Berichten sexueller Belästigung erschütterte die Industrie, bis in die Chefetagen der großen Verlage und Studios. #MeToo erreichte außerdem die eSport-Szene, Streamer sowie den Spieljournalismus. Und auch das zentrale Thema des Sommers tauchte in Spielwelten auf: "Black Lives Matter. Unsere Community leidet. "Call of Duty" und "Infinity Ward" stehen für Gleichheit und Inklusion. Wir richten uns gegen den Rassismus und die Ungerechtigkeit, die unsere schwarze Community erleidet." Eine schwarze Tafel mit dieser Nachricht begrüßte Anfang Juni die Spieler des extrem beliebten Militär-Shooters "Call of Duty: Warzone". Nach wenigen Sekunden ging es dann, wie gewohnt, wieder ab in den Spielkrieg.

Plötzlicher Aktivismus in der Spielszene

Auch die Macher anderer Spielgiganten, wie "Grand Theft Auto" oder "Fortnite", hatten sich dem plötzlichen Aktivismus in der Games-Branche angeschlossen. Diese erschien auf einmal in ihrer ganzen Breite sehr "woke", wie es heute gern heißt, und legte eine neue, politisch eher linke Sensibilität an den Tag. Das beinhaltet ein Bewusstsein für rassistische Strukturen in Spielen, aber auch eine ungewöhnlich kämpferische Haltung gegenüber der erwähnten lauten und extrem toxischen Minderheit von "Core-Gamern", die gerne homophob, frauenfeindlich und rassistisch auftritt.

2020 stand nach sieben Jahren auch die heiß erwartete nächste "Konsolengeneration" an: Sony und Microsoft brachten im November die PlayStation 5 bzw. die XBox Series X, ihre heiß erwarteten neuen Maschinen, auf den Markt… wobei: Die Pandemie hatte einerseits Produktion und Distribution so sehr verzögert, andererseits aber die Nachfrage so stark angeheizt, dass die Geräte kaum zu bekommen sind, weder im Laden noch online.

Heiß ersehnt aber kaum zu bekommen: die PlayStation 5

Das Jahr endet mit einem weiteren aufsehenerregenden "AAA"-Titel, wie die Blockbuster unter den Spielen heißen: Keanu Reeves spielte die Hauptrolle in der Vermarktung dieses seit Jahren gehypten Spiels. Immerhin in einer wichtigen Nebenrolle tritt der Hollywoodstar aber auch selbst auf in "Cyberpunk 2077", das uns den neon-düsteren, stark an "Blade Runner" gemahnenden Moloch von Night City erkunden und erleben lässt.

Trotz Pandemie, trotz wirtschaftlicher und persönlicher Tragödien war 2020 für Spielende wie Spielindustrie ein gutes Jahr: Das häufig noch immer stigmatisierte Hobby der Gamer wurde angesichts von staatlich verordnetem Abstandhalten zum Vorteil, sogar Vorbild. Ob dieses neue Image das Medium der digitalen Spiele auch dann noch schmückt, wenn alle geimpft sind? Wir werden sehen.