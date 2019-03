So großartig erzählt György Dragomán von der Macht der Musik

Eine Äolsharfe ist ein besonderes Instrument. Kein Mensch bringt sie zum Klingen. Vielmehr der Wind, geheimnisvoll, im Grunde magisch. Und genauso erscheint die Äolsharfe auch in einer Novelle des ungarischen Schriftstellers György Dragomán. Geboren 1973 in Rumänien lebt er in der Nähe von Budapest. In seinem neuen Buch „Löwenchor“ erzählt Dragomán unter anderem von der Macht der Musik und der Klänge, der leisen wie auch der lauten. Der Prosaband ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden. Gelegenheit für ein Gespräch mit György Dragomán.

Niels Beintker: Ihrer Erzählungen drehen sich um Musik, um Lieder, um Musikarten, um Klänge. Was interessiert Sie an dieser Kunst, dass sie diese gewissermaßen verweben mit Ihren Geschichten?

György Dragomán: Die Musik bedeutet für mich Freiheit – vom ersten Moment des Schreibens an, mit dem sie eng verbunden ist. Ich hatte am Anfang kein Arbeitszimmer – das muss man wissen. In diesem Zusammenhang war die Musik für mich die Freiheit schlechthin. Zunächst wollte ich auch gar nicht über Musik schreiben, in meinen ersten Büchern spielt sie auch keine Rolle. Die Musik – als Thema – sickerte vielmehr Schritt für Schritt, graduell, in meine Erzählungen ein. Und das Schreiben bedeutet für mich Rhythmus. Um richtig gute Sätze schreiben zu können, braucht man ein gutes Gefühl für den Rhythmus. Und das kann man aus der Musik lernen. So ist die Musik, während ich das Schreiben gelernt habe, auch über den Rhythmus in meine Literatur gekommen.

Die Musik ist ein Motiv. Sie erzählen aber von Menschen, die mit der Musik auf verschiedene Weise in Berührung kommen. Hier die Sängerin, die „Cry me a river“ interpretiert, in unterschiedlichen Momenten ihres Lebens. Dort der Heavy-Metal-Fan, der zum Judas-Priest-Konzert nach Kattowitz trampt. Dann schließlich der junge Wissenschaftler, dessen Notebook kaputtgegangen ist, die ganze Dissertation ist futsch – er hat wohl gerne Techno gehört. Was verrät die Musik über die Menschen, von denen Sie schreiben?

Musik löst Leidenschaften in uns aus. Alle hören Musik. Und wer Musik hört, kann das nachempfinden. Wir werden berührt. Musik trägt dazu bei, dass sich ein Mensch – ein Individuum – selbst definieren kann. Als ich damit begann, die Erzählungen für das Buch „Löwenchor“ zusammen zu stellen, war ich überrascht, dass die Musik in so vielen Novellen eine Rolle spielt, dass aus ihnen ein Band werden kann. In diesen Geschichten ist die Musik für die Personen viel wichtiger, als diese das auf den ersten Blick glauben würden.

Viele der Novellen handeln von Familiengeschichten – sie schließen damit eigentlich auch ein wenig an an Ihre großen Romane „Der weiße König“ und „Der Scheiterhaufen“. Die Geschichten sind einerseits traurig und melancholisch. Andererseits aber auch wieder so lebensbejahend. Die Erzählung, die Ihrem Band den Titel gegeben hat, handelt von einer besonderen Beziehung zwischen einem Großvater und seinem Enkel. Sie hauen fröhlich auf den Putz, wenn die Großmutter nicht zu Hause ist: sie spielen Pferderennen in der Wohnung. Und sie sitzen im Ohrensessel und singen, die Löwenfüße und die Löwenköpfe an der Mahagoni-Schublade stimmen mit ein: und jeder kann es hören. Wollten sie nicht nur in Moll, sondern auch in Dur schreiben?

Man muss alle Tonarten ausprobieren. Die Novelle gibt mir dazu die Möglichkeit. Jeder Ton ist möglich! Man kann bei der Arbeit an der Novelle leicht scheitern. Und man darf das auch mutig tun. Das Schreiben verlangt weniger Zeit als im Fall eines Romans, da kommt das Scheitern einer Katastrophe gleich. Wenn ich eine Novelle schreibe, genieße ich, dass ich viele Stimmen unterbringen kann, auch solche, die in einen Roman nicht passen würden. Und ich sollte hinzufügen: Ich scheitere oft beim Schreiben und dazu stehe ich auch. Oft bemühe ich mich sehr und umsonst, da die Stimme falsch bleibt. Oft schreibe ich zwei Novellen, die ich dann in den Papierkorb werfen kann. Die dritte gelingt dann aber richtig. Und ich will nicht nur in Dur oder Moll schreiben. Ich probiere alle Klänge und Töne aus.