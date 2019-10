So gespannt ist das Verhältnis der deutschen Kirche zum Vatikan

Über Jahrhunderte hinweg waren in Europa Kirche und Obrigkeit eng miteinander verflochten. In Folge der Säkularisierung ordnete sich die Kirche neu – es entstanden die evangelischen Landeskirchen und katholischen Diözesen, wo nun nicht mehr die alten Eliten, sondern bürgerliche Bischöfe eine Rolle spielen. Es ist der Anfang der katholischen Kirche, wie wir sie heute kennen. Der Beginn eines selbstbewussten deutschen Katholizismus. Ein Katholizismus, bei dem es über die Jahrzehnte hinweg immer wieder auch Tendenzen gab, sich gegen Rom aufzulehnen.

Der Streit um die Unfehlbarkeit des Papstes ...

1869 und 1870 kommt in Rom das I. Vatikanische Konzil zusammen. Das alles bestimmendes Thema: Die Unfehlbarkeit des Papstes soll beschlossen werden. Vor Eröffnung des Konzils hatten sich die deutschen Bischöfe mehrheitlich gegen eine Unfehlbarkeitserklärung ausgesprochen. Auch einflussreiche Theologen wie der Münchner Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger sprechen sich gegen das damals neue Dogma aus.

... spaltet die altkatholische Kirche ab

Auf dem Konzil versuchen deutsche und österreichische Bischöfe das Dogma abzumildern. Letztlich unterwerfen sich die Teilnehmer aber. Der Protest bleibt erfolglos. Nur eine kleine Gruppe trägt die Entscheidung nicht mit und verlässt die katholische Weltkirche: Die sogenannte "altkatholische Kirche" spaltet sich ab. Bis heute geht sie ihren eigenen Weg.

Für die deutsche Kirche war dies durchaus eine Krisensituation, sagt der Mainzer Theologieprofessor Claus Arnold, da gerade katholische Intellektuelle in Deutschland sich der neuen altkatholischen Kirche angeschlossen hätten: "Das waren damals maximal 80.000 Leute, aber es betraf eben die intellektuelle Elite des deutschen Katholizismus, die zum Teil verloren ging. Dieses Trauma von damals hat die katholische Kirche in Deutschland und auch den Katholizismus schon geprägt."

Ultramontanismus und Kulturkampf ...

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht die romtreue katholische Kirche im Deutschen Reich vor großen Herausforderungen. Hier versucht Reichskanzler Otto von Bismarck, ihren Einfluss zurückzudrängen und verfolgt eine rigorose anti-katholische Politik. Die katholische Kirche soll aus der Öffentlichkeit gedrängt werden.

... bringen demokratische Vereine in die hierarchische Kirche

Die deutschen Katholiken schweißt das nur mehr mit Rom zusammen - vorerst. Denn die katholischen Priester und Bischöfe mobilisieren und vernetzen sich in Vereinen, um mehr Freiheit für die katholische Kirche in Deutschland vom Staat zu erringen, so Kirchenhistoriker Claus Arnold. Neben der hierarchisch organisierten Kirche entsteht so mit dem Kolpingwerk, Katholischer Arbeitnehmerbewegung oder dem Katholischen Deutschen Frauenbund ein katholisches Vereinswesen, das eine gewisse Selbstständigkeit erlangt.

Das führt im 20. Jahrhundert dann zu Spannungen mit Rom, erklärt Claus Arnold: "Dieser Vereinskatholizismus hat in vielerlei Weise irgendwann nicht mehr römischen Idealen entsprochen. Weil er als zu selbstständig empfunden wurde. Durch die Vereine kommt das Element der demokratischen Mitverantwortung in die Kirche hinein, und das reibt sich mit dem Prinzip der hierarchischen Ordnung der Kirche."

Die Pillen-Enzyklika von Papst Paul VI. ...

Im 20. Jahrhundert belasten moralische Fragen das Verhältnis zwischen Rom und den deutschen Katholiken. 1968 gehen in Deutschland Studenten gegen die alten Autoritäten auf die Straße und hinterfragen die traditionellen Lebensmodelle. Im selben Jahr veröffentlicht Papst Paul VI. die Verlautbarung "humanae vitae". Die sogenannte Pillen-Enzyklika verbietet künstliche Verhütung. Nicht nur in Deutschland führt das zum Protest.

... empört vor allem die katholischen Laien

"Die Katholiken haben schon jahrelang diese Praxis der Empfängnisverhütung praktiziert und jetzt kommt plötzlich der Papst nach drei, vier Jahren, in denen man auf diese Entscheidung gewartet hat, und sagt 'Nein, das geht nicht'. Das hat tatsächlich zu allgemeiner Empörung geführt", sagt Claus Arnold.

Es ist vor allem das Kirchenvolk, das rebelliert. Auf dem Katholikentag in Essen formierte sich der Widerstand. Lautstark empören sich die katholischen Laien über den Kurs des Papstes. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern versuchen die Bischöfe, die Lage zu beruhigen. Das gelingt nur mühsam.

Der Streit um die Schwangerenkonfliktberatung ...

Der Streit um die Empfängnisverhütung war nur der Anfang. 30 Jahre später stellte der Konflikt um die Schwangerenkonfliktberatung die katholische Kirche in Deutschland vor eine Zerreißprobe. Bis zu diesem Zeitpunkt war die katholische Kirche an der staatlichen Schwangerenkonfliktberatung beteiligt. Das heißt, auch katholische Beratungsstellen stellten Beratungsscheine aus, die eine straffreie Abtreibung ermöglichten. Papst Johannes Paul II. setzte dieser Praxis ein Ende.

... führt zur Gründung des Vereins "donum vitae"

"Die Haltung der katholischen Laien in Deutschland war: Wir haben hier die bestmöglichste Lösung für den Lebensschutz erreicht", so Arnold, "und jetzt werden wir quasi von Rom ausgebremst. Das ist als Eingriff empfunden worden und das ist, denke ich, schon ein Konflikt, der dann das Verhältnis des deutschen Laien-Katholizismus zumindest zur römischen Kurie unter Johannes Paul II. sehr belastet hat und bei dem man sich tatsächlich auch das erste Mal so richtig in Opposition befand."

Die katholischen Laien widersetzen sich Rom. Als die deutschen Bischöfe den Ausstieg aus der Schwangerenkonfliktberatung bekannt geben, gründen prominente Katholiken den Verein "donum vitae".

Streit um wiederverheiratete Geschiedene 1993 ...

Die enge Beziehung zwischen Rom und dem deutschen Katholizismus hat Brüche bekommen. Das zeigte sich auch 1993, als der damalige Mainzer Bischof Karl Lehmann gemeinsam mit den Bischöfen Walter Kasper und Walter Saier ein "Kanzelwort zur seelsorgerlichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheiratet Geschiedenen" veröffentlichten. Für Rom war das eine Revolte, die der damalige Glaubenspräfekt Josef Ratzinger im Keim erstickte.

... weiterer Meilenstein zum "Synodalen Weg" heute

Für den Katholizismus war es ein weiterer Meilenstein zum "Synodalen Weg" heute. Der im Frühjahr beschlossene Reformprozess soll am 1. Advent beginnen. Vier Arbeitsgruppen haben bisher Thesenpapiere über Sexualmoral, die Lebensform für Priester, die Frage der Macht und, auf Wunsch des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), die Rolle der Frau, erarbeitet. Schon jetzt gibt es: Gegenwind aus Rom.