So gentlemanlike würdigt Ron Wood sein Vorbild Chuck Berry

Ehrlich und wunderbar

Wood covert Stücke, mit denen Berry den Übergang von Jazz und Blues zum Rock´n´Roll eingeleitet hat - indem er alles lauter, schneller, dreckiger und verrückter spielte, der E-Gitarre charismatische Riffs entlockte und seine Auftritte mit Show-Einlagen wie dem Duckwalk, dem Entengang, würzte. Wood greift nicht nur auf Berrys Hits zurück, er bildet seine gesamte stilistische Bandbreite ab. Und das ähnlich rau, ruppig und ungeschliffen wie im Original – und zwar live, wenngleich auch ohne Publikum. Ron Wood: "Auf dem Album hört man, wie wir proben – eine Stunde vor dem Auftritt im Tivoli Theatre in Dorset. Ehe wir die Leute rein gelassen und die Show gespielt haben, sind wir das Set einmal durchgegangen und haben das zu Referenzzwecken aufgenommen. Ich hatte keine Ahnung, dass daraus mal ein Album wird. Aber der Mitschnitt klang so ehrlich und so wunderbar, dass wir ihn verwendet haben. Es ist wie in den alten Tagen, als Billy Preston seine Platten in vierzig Minuten aufgenommen hat. Meins passierte genauso schnell."

Dass diesem Mitschnitt nachträglich Publikums-Jubel beigemischt wurde, verleiht dem Album eine künstliche Atmosphäre und den schalen Beigeschmack des nicht sonderlich Authentischen.

Er hat genug von den großen Stadien

Dabei hätte "Mad Lad" das gar nicht nötig. Woods Band, die aus Cracks besteht, darunter Pianist Ben Waters und Sängerin Imelda May, überzeugt auch so: Ein Quintett, das hörbaren Spaß an seinem Vortrag hat und Meister Berry alle Ehre macht. Demnächst vielleicht auch in deutschen Theatersälen. Denn Wood hat genug von den großen Stadien, die er mit den Rolling Stones bespielt: "Es ist verrückt, aber da sieht man uns nur in Ameisengröße – wie Insekten, die ein Konzert geben. Dabei liebe ich die Intimität von kleineren Hallen. Und das gilt für alle Mitglieder der Stones. Aber um unsere Tourneen rentabel zu machen, müssen wir halt in Stadien auftreten. Meine Tribute-Tour findet aber im 'Shepherds Bush Empire' oder in der Symphony Hall in Birmingham statt - weil auch das einen Riesenspaß macht. Und da meine Plattenfirma in Berlin sitzt, würde ich gerne noch in Deutschland und Europa spielen."

Das wäre dann Anfang 2020. Vorher gibt Ron Wood ein halbes Dutzend Konzerte auf der Insel. Und im Frühjahr stehen die Aufnahmen zum nächsten Stones-Album an.