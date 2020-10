So geht inszenieren auf Abstand: "Dame Kobold" in Regensburg

Das ist künstlerisch selbst aus heutiger Sicht durchaus gut gemacht, da sind "Ohrwürmer" dabei und fast schon tanzbare Nummern, aber leider ist die Geschichte haarsträubend. Außer einer geheimen Schranktür und etwas biederem Spuk ist dem Librettisten Paul Reber rein gar nichts eingefallen. Offenbar reichte das in der Romantik, und auch im Barock, denn die Handlung beruht auf einem älteren Stück von Pedro Calderón de la Barca aus dem 17. Jahrhundert.

Lerche flattert als Attrappe durch die Luft

Belanglose Geschichten wurden allerdings schon oft Publikumshits, kommt eben auf die Umsetzung an, und die war in Regensburg in der Regie von Brigitte Fassbaender in jeder Hinsicht überzeugend. Gut, das Corona so gar keine Auswirkungen auf die Ausstattung und Kostüme hat: So konnten Bettina Munzer und Anna-Sophie Lienbacher eine herrliche Puppenstuben-Welt entwerfen. Eine Art Weihnachts-Kasperltheater für Erwachsene im Biedermeier-Look. Ja, das war der reinste Seelen-Balsam, gar nicht mal so lustig, wie vielleicht beabsichtigt, aber poetisch, liebevoll, ansehnlich. Und Fassbaender weiß mit Klischees zu spielen, die dann doch nicht eintreten: Der Liebhaber kriecht eben nicht unters Bett, die Lerche flattert nur als Attrappe durch die Luft.