So geht Guntram Vesper in "Tieflandsbucht" der Geschichte nach

Mit "Tieflandsbucht", einer neuen Ausgabe der Gedichte Guntram Vespers, ist das gesamte literarische Werk von Vesper wieder im Bewusstsein. Der Schriftsteller und Lyriker – geboren 1941 im sächsischen Frohburg – begann früh, Gedichte zu schreiben, bereits als Schüler, nach der Flucht seiner Familie in die Bundesrepublik. Prägend für Vesper wurde die Begegnung mit dem Werk Peter Huchels, eines Dichters, der, obschon einer anderen Generation angehörend, auch zu denen gehörte, die aus dem eigenen Land vertrieben wurden. In der frühen DDR war Peter Huchel Cheflektor der Zeitschrift "Sinn und Form". Wegen seiner offenen und liberalen Haltung wurde er von den Genossen der SED schikaniert und isoliert. Ein Leben in Einsamkeit in Wilhelmshorst bei Berlin, eine perfide Überwachung durch die Stasi und schließlich die Übersiedelung in den Westen waren die Folge. Immerhin: Huchels Verse fanden den Weg in die Welt und erreichten so auch Guntram Vesper.

Niels Beintker: Warum wurde gerade Peter Huchels Poesie so wichtig für Sie?

Guntram Vesper: Ich weiß gar nicht, wann ich die ersten Gedichte von Peter Huchel gelesen habe. Jedenfalls hinterließ die erste Begegnung mit seinen Gedichten einen fulminanten Eindruck. Das waren Texte, die ich – als Leser – noch nicht an anderer Stelle und von einem anderen Autor gelesen hatte. Die lagen – von der Ästhetik, vom Wortmaterial, von den Bildern her – für mich auf einer erstrebenswerten Linie. Vielleicht nicht auf einer Ideallinie, aber auf einer erstrebenswerten Linie. Ich war ja noch relativ jung. Da entstand der Eindruck: So hätte ich auch gerne geschrieben. Das war bei Rilke so. Das war bei Benn so. Und das war dann bei Brecht so, bei den "Buckower Elegien". Sie haben mir sehr gut gefallen, als ich sie kennenlernte. Und das war bei Peter Huchel so. Bei ihm kam noch das merkwürdige Lebensschicksal hinzu. Als ich ihn wahrnahm und als ich mit ihm in Verbindung trat, lebte er ja noch in Wilhelmshorst bei Berlin. Er war aber geächtet. Die Partei hatte ihm die Redaktion der Zeitschrift "Sinn und Form" abgenommen. Und nun saß er da.

Er durfte auch das Land nicht verlassen. Er durfte nicht einmal zu Preisverleihungen in die Bundesrepublik reisen.

Er war fixiert. Er durfte aber meinen Brief empfangen. Den Brief eines Lesers, der heimlich selber schrieb. Daraufhin hat er mir ein Foto geschickt. Ich war noch Schüler. Das Foto steht in meinem Bücherregal, mit einer Widmung auf der Rückseite. Ich habe dann sein Schicksal nicht mehr aus den Augen verloren. Huchel ist eine stehende Größe in meiner literarischen Welt geworden, beginnend in dieser Zeit. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch andere Lyrik wahrgenommen hätte. Ich habe gerade die beiden ersten Gedichtbände von Hans Magnus Enzensberger in den Händen gehabt und habe mir noch einmal diese Texte angeguckt. Das ist schon ein anderer Ton. Aber als Liebhaber mag ich beides. Die Natur-Gedichte mit dieser gesellschaftlichen Ausweitung oder Bedeutung auf der einen Seite. Und, ich würde einmal sagen, dieses ungehobelt Moderne von Enzensberger auf der anderen Seite – Gedichte für Leser, die keine Gedichte lesen – das war ich auch.