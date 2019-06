So funktioniert Humor-Therapie in der Pflege

Markus Proske wird von Pflegeheimen beauftragt, ihre Bewohner zu besuchen. Denn dem Humor-Therapeuten gelingt es mit Leichtigkeit, alte und demente Menschen aus ihrer Reserve zu locken und sie fröhlich zu machen. Als Demenz-Berater hält Proske außerdem Seminare und Vorträge an Schulen und Öffentlichen Einrichtungen. Er berät auch pflegende Angehörige und bietet Einzelcoachings zum Humortherapeuten an. Er ist fest davon überzeugt: "Egal, wo ich mich befinde: Humor öffnet Türen!"

Hebamme, Hausmeister oder Hochzeitslader

Markus Proske hat keine Berührungsängste. Er schlüpft in die verschiedensten Rollen, um die Menschen aus ihrem gewohnten und oft auch etwas tristen Alltag zu holen. Manchmal gibt er sich als junger Mann auf Brautschau. "Sie täten mir gefallen. Würden Sie mich nehmen", fragt er eine hochbetagte Dame. "Nein, Sie haben mir zu wenig Haare auf dem Kopf", entgegnet die Seniorin. Die Gruppe am Frühstückstisch im Pflegeheim des Bayerischen Roten Kreuzes in Donauwörth bricht in schallendes Gelächter aus.