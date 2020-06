So fulminant ist Bob Dylans neues Album Rough & Rowdy Ways

Er singt! Obschon es jahrelang Debatten darüber gab, ob er es überhaupt kann: singen. Nein, er beschwört, fleht, klagt an, und zwar die Mutter aller Musen, die "Musica". Deshalb ist uns "Holy Bob" so kostbar, der Fixstern unter den Himmeln der Liedermacher, der Barden und, ja, sagen wir ruhig: Prediger. Denn darüber singt er im Song "Black Rider": "Be honestly fair, let all your earthly thoughts be a prayer". Also, sei ehrlich und fair und mache deine kleinen irdischen Gedanken je zu einem Gebet. Das darf er, das muss er, wie es scheint, denn schließlich gehört er zur Covid-19-Risikogruppe und hat, mittendrin, sein 79. Lebensjahr vollendet. Er, auch so ein Black Rider, hat tatsächlich beinahe alles gesehen und wahrlich kunstvoll in Literatur verwandeln können und fast scheint es, als sei dieses ganze Doppelalbum – zehn neue Stücke sind versammelt – ein einziges Gebet, eine Beichte, eine Lebensbilanz.

Ungeheuerlichkeiten eines Musikerlebens

"Den Rubikon überschreiten" singt er, eine Denkfigur, die seit den tollkühnen Abenteuern des Gaius Julius Caesar beim Marsch auf Rom stellvertretend ist für etwas Ungeheuerliches, ja fast Verbotenes tun. Bob Dylan hat mehrfach den Rubikon überschritten, angefangen Mitte der sechziger Jahre mit der unter Folkfreaks verpönten Elektrifizierung der Americana bis hin zu unter Rockfans als verstiegen verachteten Bekenntnissen zur christlichen Religion.