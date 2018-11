So feiert die Lyrik auf dem Literaturfest Europas Vielfalt

Europa mal anders. Ohne Bürokratie, Haushaltsstreit, Brexit und Blaue Briefe aus Brüssel. Dafür lyrisch, bunt, polyphon, vielsprachig und heiter. "Schönes Babel" eben, "Europäische Lektüren". Gedichte als Arche Noah kleiner Sprachen und als Tresor von Erinnerungen und Lebenserfahrungen wie bei Georgi Gospodinov, Kult-Autor aus Sofia, der eigentlich mit Romanen zum internationalen Bestsellerautor wurde.

Georgi Gospodinov – Das Liebeskaninchen

Komme gleich wieder, sagte sie/ und ließ die Türe angelehnt./ Es war ein besonderer Abend für uns,/ ein Kaninchen köchelte auf dem Herd,/ sie hatte Zwiebeln geschnitten, Möhren/ in Scheiben und Knoblauchzehen./ Sie hatte nichts übergezogen,/ sich nicht geschminkt, ich fragte nicht,/ wo sie hinging./ Sie ist eben so. ()

Sechs Jahre nach diesem Abend/ treffe ich sie in der Stadt,/ und sie scheint mir so erschrocken/ wie jemand, der sich erinnert,/ das Bügeleisen angelassen zu haben/ oder so was in der Art…

Hast du den Herd ausgemacht, fragt sie./ Noch nicht, sage ich,/ diese Kaninchen sind ganz schön zäh.

(Georgi Gospodinov: "Lapidarium", Übersetzung: Henrike Schmidt, eta-Verlag 2017)

Dichtung wie eine Fledermaus

Georgi Gospodinov, groß, gewitzt, Igel-Haarschnitt, bedichtete ein "Liebeskaninchen", Krähengekrächz in Wien, das eher nach Salieri als nach Mozart klingt. Oder ein "Kleines morgendliches Verbrechen": "krsch", das Zertreten einer Schnecke. Der Pole Tadeusz Dąbrowski aus Gdánsk kam mit fröhlich-pornographischen Versen, beschrieb selbstironisch die Auflösung der Ex-Geliebten in immer größeren Vergrößerungen ihres Akt-Fotos. Er vergleicht Dichtung mit einer Fledermaus, die tagsüber schläft und nachts jagt, und warnte vor den gefährlichen Wörtern, die sich im Spiegelkabinett unendlich vermehren.

Tadeusz Dąbrowski – Spiegelkabinett

Es ist gefährlich,/ zu viele Wörter zu kennen./ Jedes von ihnen hat seine/ zweite Seite, die ebenfalls/ eine zweite Seite hat,/ und so weiter ohne Ende.

(Tadeusz Dąbrowski: "Die Bäume spielen Wald", Übersetzung: Renate Schmidgall, Hanser/ Edition Lyrik Kabinett)

Agnė Žagrakalytė aus Litauen erinnerte sich an zwei Männer, die sie liebte, bevor eine oder zwei Frauen ihre Geliebten wurden, und Luljeta Lleshanaku aus Tirana sprach leise vom heimlichen Gebet im sozialistischen Albanien ihrer Kindheit.