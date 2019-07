So feiert Almodóvar in seinem neuen Film die Kraft der Fiktion

Sie hat nichts, diese Mutter – keine Bildung, kaum Geld, einen Mann, der eher unsichtbar, abwesend ist. Und doch scheint alles, was ihren Sohn einmal ausmachen wird, in ihr angelegt zu sein. Wie sie diese spanische Höhle, in der sie irgendwann leben müssen, in ein kleines Paradies verwandelt zum Beispiel: Bunte Kacheln geben den weißen Wänden plötzlich Sinnlichkeit, Pflanzen täuschen darüber hinweg, dass man eigentlich unter der Erde haust, und die Löffel, Kellen an der Wand kommen wie kleine Schmuckstücke daher.

Allerhand Fantasie steckt in dieser Höhle. Auch Geschicklichkeit, wenn es darum geht, andere für Gefälligkeiten einzuspannen. Vor allem aber: der unbedingte Wille, der Trotz, sich nicht zufrieden zu geben. Besser zu werden, so gut es eben geht. Vielleicht ist es gerade das, was diese Mutter an ihren Sohn Salvador weitergibt, der mit ihr in der Höhle lacht und weint, schläft und streitet: "'Mama, ich will kein Priester werden.' 'Das musst du auch nicht.''Und wieso soll ich dann auf eine Priesterschule?'' 'Weil arme Leute sonst überhaupt nicht studieren können. Deshalb. Was soll ich denn machen?'"