So faszinierte Ernst Toller: "Räterepublik Baiern!" in Bamberg

Auf der Bühne stehen nur wenige Objekte in knalligen Farben. Rote Kunstblumen – ein grünes Oval, dass an eine saftige Wiese erinnert: "Als nächstes spricht Ernst Toller!" – "Genossinnen, Genossen – Die Erde hat Nahrung für alle in Fülle. Des Menschen Geist fand Mittel und Wege, sich der Kräfte der Natur zur ermächtigen. Stein in wahrhaftes Gold zu verwandeln – in Brot." Ewa Rataj spielt die historische Figur Ernst Toller. Unterstützt wird sie auf der Bühne von der Musikerin Saskia Kaufmann – eine gegenwärtige Figur. Sie spielt Musik und Geräusche ein und liefert Kommentare aus heutiger Sicht.

So erklärt sie etwa, welche Befugnisse Politiker im Gegensatz zur parlamentarischen Demokratie in einer Räterepublik hatten: "Die werden auf einer niedrigen Ebene bestimmt, man hat eben so einen Rat – und erhält dann ein imperatives Mandat. Im Gegensatz zum freien Mandat, das unsere Abgeordneten heute bekommen. Beim imperativen Mandat kann man jederzeit wieder abberufen werden, wenn man nicht das macht, was man machen soll. Beim freien Mandat kann man eigentlich mehr oder minder tun und lassen was man will – bis man in vier Jahren noch einmal gewählt wird oder nicht."