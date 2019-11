So farbenfroh – und merkwürdig – malte Walter Ophey

"Herbstphantasie" – ein Gemälde, das von leuchtenden Gelb- und Blautönen dominiert wird. Das Naturmotiv von Bäumen mit Herbstlaub ist nicht direkt als solches zu erkennen: Es scheint eher, als würde ein kleines Stück Waldboden in Flammen aufgehen. Das gelblich lodernde Feuer wird immer wieder von roten Fäden durchzogen, die wie Adern oder Äste zum Ende hin dünner werden. Mit diesem Gemälde beginnt die Ausstellung zu Walter Ophey, über den Kuratorin Henrike Holsing sagt: "Walter Ophey war ein Maler, den die Farben liebten. Das trifft es eigentlich sehr gut, denn er hat in seinen Bildern immer die Farbe bildbestimmend eingesetzt – von seiner Frühzeit bis zu seinen späteren Werken."

Vorbei an der "Herbstphantasie" von 1912 begibt sich der Besucher dann auf eine Reise durch das Leben Walter Opheys bis zu seinem Tod 1930. Dabei ist es kaum zu glauben, dass alle Gemälde und Zeichnungen der Ausstellung von ein und demselben Künstler stammen. Doch gerade in dem fehlenden einheitlichen Stil, sieht Henrike Holsing die Qualität des Malers: "Er hat sich gegen die Routine entschieden. Er hat sich dafür entschieden, die Welt immer wieder frisch zu sehen und mit einem ganz neuen Farbmaterial und einer neuen Kompositionsidee da heranzugehen."

Inspiriert von Picasso, van Gogh und Schubert

Die plastischen Pinselstriche von van Gogh, die kubistischen Formen von Picasso, die romantischen Kompositionen von Schubert – Walter Ophey hat sich anscheinend überall inspirieren lassen. So zeigt die Ausstellung prächtige Gärten, kantige Gebäude, aber auch idyllische Mondlandschaften. Es mag chaotisch wirken, hat aber den Vorteil, dass vermutlich jeder ein Bild findet, das ihm gefällt. Henrike Holsing beschreibt das Alleinstellungsmerkmal des Malers: "Ophey hat eine ganz besondere Art der Zeichnung entwickelt: mit farbigen Kreiden, in denen er Landschaften und Denkmäler der Industriekultur in reinen Kreidestrichen wiedergibt, also nicht mit Farbe ausfüllt, sondern nur mit farbiger Kreide konturbetont zeichnet und dann diese Konturen nach einer Seite hin auswischt und zum Strahlen bringt."