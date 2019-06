So fand Iffland-Ring-Träger Jens Harzer seine "Spielheimat"

Mit der Überreichung des Iffland-Rings heute Vormittag an Jens Harzer hat sich ein Kreis geschlossen. 1996, das Jahr in dem Bruno Ganz den Ring erhielt, war auch das Jahr, in dem sich Harzer und Ganz kennenlernten. Dieter Dorn inszenierte damals an den Münchner Kammerspielen die Uraufführung des umstrittenen Botho Strauß-Dramas "Ithaka". Ganz spielte darin den Kriegsheimkehrer Odysseus. Harzer den Telemach. So wurden sie auf der Bühne: Vater und Sohn. Und nun hat dieser Vater dem Sohn also den Iffland-Ring hinterlassen. Daran mag sich eine Art Seelenverwandtschaft ablesen lassen, die sich unter anderem in der absoluten Hingabe dieser beiden Schauspieler an ihren Beruf ausdrückt: "Jede große Kunst entsteht aus einem ganz tiefen Urgrund. Und den zu teilen ist sehr schwer," sagt Harzer.

"Liebevolle Distanz" zu Bruno Ganz

Bruno Ganz und er seien einander, so hat Harzer das ausgedrückt, über die Jahre in "liebevoller Distanz" verbunden geblieben. Distanz, klar. Denn es gibt natürlich auch unübersehbare Unterschiede. Bruno Ganz war, auf der Leinwand vor allem, ein Schauspieler, der sich auch der Verwandlung hingab, am markantesten war das zu erleben, als er im Spielfilm "Der Untergang" Adolf Hitler verkörperte. Jens Harzer dagegen ist einer, der seine Figuren eher durch sich hindurchgehen lässt. Dem die Sprache gewissermaßen in den Körper fährt. Nicht er wird zu Ödipus, Woyzeck oder Achilles, sondern umgekehrt, diese Figuren nehmen Ausdruck und Erscheinung von Jens Harzer an.

Zu erleben war das zum Beispiel im vergangenen Sommer bei den Salzburger Festspielen, wo Harzer an der Seite von Sandra Hüller in Kleists "Penthesilea" spielte. "Ich glaube, es regiert eher die Intuition, was der Körper macht mit oder ohne Sprache oder zusammen mit Sprache oder gegen Sprache. Wenn es durch dich durchgeht und du bei Dir bist, dann wird das schon immer stimmen", sagt Harzer.