So erzählt Kat Menschik mit Bildern eine zweite Geschichte

Hand aufs Herz, sagen wir gerne, um ehrlich das zum Ausdruck zu bringen, was uns wichtig ist. Auch das eine mögliche Assoziation bei einem Spaziergang durch Kat Menschiks grafische Welt. Hände sind ebenfalls ein zentrales Motiv, ein Herzensmotiv für sie. Hände, die ins Nichts greifen, Hände die einander berühren, Hände, denen vielleicht etwas entglitten ist. Oder, die – auf ihre Weise – von einer Sehnsucht erzählen. Ein Bild aus der Ausgabe von Shakespeares "Romeo und Julia" zeigt eine Hand, die sich ausstreckt, zum Balkon in Verona. Eine rote Fassade, eiserne Gitterstäbe, darüber ein Vorhang, vom Wind gefaltet, lila und weiß gestreift.

Die Hand eines Menschen zu zeichnen sei jedes Mal eine Herausforderung, sagt Kat Menschik: "Am Motiv der Hände reizt mich, dass es schwer ist, sie so zu zeichnen, dass sie gut aussehen. Ich sehe so oft Zeichnungen, die ich schön finde. Und dann schau ich auf die Hände und denke: Oh, was sind das für Würstchen da dran. Das ist wirklich so ein innerer Ehrgeiz von mir, Hände zu zeichnen, die richtig gut und elegant aussehen, die anatomisch stimmen. Und dann ist das auch ein ganz wundervolles Motiv: organisch, baumartig, mit den kleinen Ästchen, Fingerchen. Man kann alles ausdrücken. Man kann Kraft ausdrücken, Zartheit und Geborgenheit. Alles, was wir mit den Händen tun können, kann ich ja dann auch zeichnen. Wenn ich es kann."

Geboren wurde Kat – Kathrin – Menschik 1968 in Luckenwalde, einer Kleinstadt im Süden Berlins. Sie machte eine Ausbildung als Schaufenster-Dekorateurin, nach dem Ende der DDR studierte sie Kommunikationsdesign in Berlin und später auch in Paris. Zunächst war sie Comic-Zeichnerin, gab mit einigen Kommilitoninnen ein eigenes Magazin heraus und gründete einen kleinen Verlag – all das übrigens ohne große Comic-Biographie. Abgesehen vom "Mosaik" gab es ja keine Comics in der DDR.

Von dort führte der Weg zur Illustration. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verpflichtete sie Ende der 90er Jahre als Illustratorin, Buchverlage wurden aufmerksam auf ihre Kunst. Eines der wichtigen Bücher aus dieser Zeit ist die Ausgabe von Haruki Murakamis Erzählung "Schlaf". Weitere Bände mit illustrierten Texten des japanischen Schriftstellers folgten. Auf ihrem Instagram-Account zeigte Kat Menschik kürzlich ein lustiges Bild: Jemand hatte eine Torte gebacken und sie wie eines ihrer Murakami-Cover verziert.

Mit Illustrationen eine zweite Geschichte erzählen

"Wenn ich Texte illustriere – und das mache ich ausschließlich, ich mache nie Bilder um der Bilder willen oder freie Kunst, ich arbeite immer zusammen mit Autoren und Texten –, also wenn ich Texte illustriere, ist es mir wichtig, dass ich mit den Zeichnungen etwas anderes aussage, als im Text steht. Es muss nicht immer ganz weit vom Text weggehen. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, genau zu illustrieren, was da im Text steht. Weil ich denke, das ist ja auch nicht nötig. Ich habe ja selber die Mittel, eine zweite Geschichte zu erzählen, mit dem Mittel des Bildes, der Bildsprache. Wenn ich einen Text lese, dann kann ich auch ein bisschen weiter weggehen vom Text. Das ist unterschiedlich, je nach Geschichte, die ich vorliegen habe, kann ich mich entscheiden, mal richtig zu bebildern oder aber ganz weit weg zu gehen. Und das finde ich gut. Und das gehört zentral auch zu meiner Arbeit."