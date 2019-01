So ernähren sich Mönche im Einklang mit der Schöpfung

Maßvoll, still und andächtig: Das ist der Anspruch des heiligen Benedikt, wie im Kloster gegessen werden soll. Die Mönche vom Kloster Andechs versuchen, sich im Sinne ihres Ordensgründers zu ernähren. Doch das ist gar nicht so einfach, wie Abt Johannes Eckert zugibt. Zwar werde am Mittwoch und Freitag fleischlos gegessen. Die Regel Benedikts, dass Mönche gar kein Fleisch essen, konnte sich nicht durchsetzen. Auch den Wein, den der heilige Ordensgründer gerne aus dem Klosterleben verbannt hätte, ließen sich die Mönche schon zu Lebzeiten Benedikts nicht verbieten.

In Andechs wird auf regionale und saisonale Produkte geachtet

Die Fastenzeit vor Ostern ist eine besondere Zeit im Jahr. Da falle die Enthaltsamkeit relativ leicht, sagt der Benediktinerabt Johannes. Außerhalb dieser Zeit sei der Alltag in der Großküche in Andechs ein Spagat zwischen Ideal und Realität. Denn die Klosterküche kocht auch für Mitarbeiter und Gäste - über 100 Essen täglich. In der Zweigstelle des Benediktinerklosters in München St. Bonifaz wird auch für die Obdachlosen das Essen zubereitet. Täglich insgesamt für 250 Personen. Wichtig ist dem Abt, dass hier auf regionale und saisonale Produkte gesetzt wird:

"Muss man im Winter wirklich Erdbeeren aus Chile essen und die Umwelt belasten? Wir haben in Andechs eine Landwirtschaft und sind verwoben mit dem Land."

Essen ist für Abt Johannes außerdem mehr als reine Nahrungsaufnahme. Die Mönche essen zu festen Zeiten und in Gemeinschaft. Keiner isst allein, vor dem Computer oder neben der Arbeit. In Andechs gibt es auch noch die Tradition der Tischlektüre wie schon im Mittelalter: Einer der Mönche liest aus der Bibel, einem Buch oder der Zeitung vor. Denn neben der körperlichen ist auch die geistige Nahrung wichtig für den Menschen.

Orthodoxe Mönche haben mehr Fastentage als normale Tage

Eine Großküche gibt es im Kloster des Heiligen Hiob in München Untermenzing nicht. Die russisch-orthodoxen Mönche wechseln sich beim Kochen ab und halten dabei die strengen Regeln in punkto Essen ein. Montag, Mittwoch und Freitag sind Fastentage: kein Fleisch, keine Milchprodukte, Eier, Öl und Wein. Das Kochen ist gar nicht so einfach, wenn man viele Zutaten nicht benutzen darf. "Aber man gewöhnt sich daran", sagt Vater Hiob. An den Fastentagen gebe es leichte Suppen oder Gemüse, Kartoffeln und Brot.

Neben der großen Fastenzeit vor Ostern kennen die orthodoxen Mönche noch drei weitere Fastenzeiten: das Weihnachts- oder Philippus-Fasten, das dem westlichen Advent entspricht, das Peter-und-Paul-Fasten nach Pfingsten und die Fastenzeit vor Mariae Entschlafung, zwei Wochen vor Mariae Himmelfahrt. Wenn man alle Tage zusammenzählt, dann wird laut dem orthodoxen Kalender an mehr Tagen gefastet, als nicht gefastet wird.

Die vegane Bewegung ist für die orthodoxen Mönche ein Gewinn, sagt Vater Hiob. Gerade an Tagen an denen sie auf Reisen sind und fasten müssen:

"Heute kann man ja selbst in bayerischen Wirtshäusern ein, zwei vegane Gerichte finden. Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall. Es ist gesund und gut für den Körper, der es nicht jeden Tag verträgt, Fleisch zu essen."

Buddhistische Mönche leben von Almosen

Im Freisinger buddhistischen Theravada-Kloster isst der einzige dort lebende Mönch Bhikku Thitadhammo nur das, was ihm als Almosen gespendet wird. Dies gehe auf die Lehre Buddhas zurück, dass der Mönch mit dem zufrieden sein soll, was ihm gegeben wird. Nicht nur Buddhisten spenden Bhikku Thitadhammo. Mit seiner Kutte und den geschorenen Haaren ist er leicht als Bhikku - als Mönch - erkennbar.

Was dem Mönch gegeben wird, das darf er sich zubereiten. Was ihm gekocht wird, das darf er essen. Er darf auch in den Familien mitessen, wenn er eingeladen wird - auch Fleisch. Nur Pferde- und Elefantenfleisch ist tabu. Auch Alkohol darf er nicht trinken. Außerdem ist in der Lehre Buddhas wichtig , dass der Mönch nach dem Sonnenhöchststand - also nach Mittag - nichts mehr essen soll. So muss er nicht von morgens bis abends nur ans Essen denken, sondern ist frei für andere Gedanken.