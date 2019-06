So ermittelt das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg

In der Vitrine gleich rechts neben dem Eingang wartet das erste Rätsel: Das Ding sieht aus wie ein etwas krummer, handgefertigter Flaschenöffner. Darüber steht: "Was ist das?" Die wichtigste Frage, mit der sich Kunst- und Kulturhistoriker ihren Objekten nähern. In diesem Fall handelt es sich um einen Nürnberger Wurstbügel aus dem frühen 17. Jahrhundert, erzählt Ulrich Großmann: "Diese Rundung, die so aussieht wie ein Flaschenöffner, durch die wurde der Darm gesteckt, und dann hat man das nutzen können, um es zum Stopfen der Wurst zu verwenden."

"Kriminalistisches Labor"

Was ist es? Was bedeutet es? Woraus besteht es? Wer hat es gemacht? Die Ausstellung "Abenteuer Forschung" gliedert sich entlang der Fragen, die sich die Forscher stellen. Zu sehen sind Objekte aus den Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums: Gemälde, Masken, Uhren oder Zunftgegenstände. "Wir machen auch nichts anderes als die Fernsehkommissare", sagt Museumschef Großmann: "Wir ermitteln. Wir haben die Objekte in den Mittelpunkt gestellt, die man sich erst mal ganz neutral anschauen kann: Was sehe ich in dem Objekt. Dann haben wir aber alle Mittel, die wir angewendet haben, um etwas mehr zu sehen – Röntgenfotos zum Beispiel – daneben gestellt, so dass man das Objekt und diese Fotos miteinander vergleichen kann. Dann sieht man auch als Laie auf einmal: Ach da ist ja die oder die Stelle und das sieht so merkwürdig aus. Es ist also so eine Art kriminalistisches Labor, das niemand zu sehen bekommt. Das können wir hier zeigen."