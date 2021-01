So erkunden Autorinnen und Autoren ihre Nachbarschaft

Zäune kann man spießig finden, oder aber man sieht es wie der Lyriker Robert Frost, der mal schrieb: "Good fences make good neighbours", also erst Zäune sorgen für gute Nachbarschaft. Die Schriftstellerin Anke Stelling sieht das ähnlich: "Genau wie bei einer guten Paarbeziehung: Wenn ich sagen kann, wer ich bin, und weiß, wo der andere beginnt, und auch weiß, was meine Grenze ist, und das dann auch noch mitteilen kann, sodass der andere es versteht, ohne sich angegriffen zu fühlen – dann kann eine Beziehung gut funktionieren."

Anke Stelling – Expertin in Sachen Nachbarschaft

Anke Stelling ist mit Romanen über das Berliner Großstadtmilieu bekannt geworden, deren Handlung sich aus Beobachtungen ihrer unmittelbaren Umgebung speist. Darum wurde sie eingeladen, bei einem Projekt des Leibniz-Zentrums mitzumachen, dass seit 2019 das Phänomen der Nachbarschaft in der Berliner Gegenwartsliteratur erforscht. Ein literarisch ergiebiges Thema, keineswegs nur, wenn es sich um ersprießliche Nachbarschaften handelt. "Als Schriftstellerin kann man sich die Menschen, die man trifft, zu Figuren machen," so Stelling. "Und damit werden sie auch umgänglicher. Dann kann zum Beispiel ein böser Nachbar auch ein Geschenk sein, weil der eine wirklich gute Figur abgibt."

In Anlehnung an das Projekt des Leibniz-Zentrums, das Berliner Nachbarschaften fokussiert, versammelt die BR Kulturbühne Texte von Schriftstellern und Schriftstellerinnen über Nachbarschaften aus ganz Deutschland, aus Groß- und Kleinstädten wie vom Land. Ob man in einem anonymen Mietsblock wohnt oder auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt, macht einen großen Unterschied. Den Kontrast zwischen Stadt und Land greift zum Beispiel Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert in ihrem Text der Nachbarschaftsreihe auf.