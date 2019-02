So entführt Harald Grill seine Leser in den Osten Europas

Ihre Reise führt immer wieder in die Geschichte, mitunter weit zurück. Etwa dann, wenn sie in der Hafenstadt Constanza am Schwarzen Meer stehen und über den Dichter Ovid schreiben. Er lebte dort in der Verbannung. Aber auch neuere Zeitschichten sind zu entdecken, etwa die vergessene Geschichte der Tschechen, die im Banat in Rumänien nach einer neuen Heimat suchten. Oder auch der im Grunde in Europa wenig präsente russisch-türkische Krieg aus dem 19. Jahrhundert, der zur Herauslösung Bulgariens aus dem Osmanischen Reich führte und zur Unabhängigkeit des Landes – ein so brutaler Krieg. Kann man der Geschichte in diesem Teil Europas überhaupt entkommen?

Unmöglich. Überall gibt es Geschichten von Heiducken, von den Freiheitskämpfern. Das sind Volkshelden, in Rumänien, in Bulgarien und in der Ukraine sowieso. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ein Beispiel: In einer Stadt am nördlichen Rand des Balkan-Gebirges traf ich ein Pärchen. Da steht eine riesige Statue, so groß wie ein Kirchturm einer Dorfkirche. Ich habe gefragt: ‚Ist dieser Mensch so wichtig?‘. Die Antwort: ‚Ja, er hat ein Schiff auf der Donau entführt, zwei Jahre vor diesem Befreiungskrieg.‘ Er wollte die Unabhängigkeitskriege gegen die Türken anheizen. Mit 200 Genossen hat er diese Schiffe überfallen. Ich sagte: ‚Das ist ja Terrorismus.‘

Der Mann war ein Desperado.

Die beiden haben sich gegen diese Aussage gewehrt. Ein anderes Beispiel: Die Bulgaren unterscheiden sehr stark zwischen den Sowjets, die Besatzer waren im Land nach dem Zweiten Weltkrieg, und den russischen Befreiern aus dem 19. Jahrhundert. Zar Alexander II. gilt in Bulgarien als Befreier. Er wird hochgeschätzt. Man trifft sich an seinem Denkmal. Dagegen wird das Denkmal des russischen Soldaten mit der Kalaschnikow von Sprayern umgestaltet. Man hat ‚Santa Claus‘ darauf gesprüht oder auch ‚Batman‘. Das war übrigens ein großer Skandal. Manche Leute schätzen die Kommunisten noch immer. Sie sagen: ‚Da war sowieso alles besser.‘

Eine sehr wechselvolle, auch sehr leidvolle Geschichte, gerade auch in dieser Region Europas. Zur Neugier an der Geschichte kommt bei Ihnen immer auch die Liebe zur Literatur. Sie stehen etwa im Geburtshaus von Herta Müller. Dann treffen sie den großartigen Schriftsteller Mircea Cartarescu aus Rumänien. Und Sie folgen den Spuren von Elias Canetti. In Bulgarien wiederum haben sie die Ursprünge der gotischen Schrift entdeckt. Was hat es damit auf sich?

Das war in Veliko Tarnovo, in der alten Hauptstadt von Bulgarien. Dort gibt es Ausgrabungen einer alten römischen Stadt, Nikropolis ad Istrum. Der gotische Bischof Wulfila hat dort gelebt, im 4. Jahrhundert nach Christus. Er hat die gotische Schrift entworfen. Und es gibt eine berühmte Bibel. Das ist eines der ersten deutschsprachigen Literatur-Denkmale. Die gotische Schrift gab es noch eher als die kyrillische. Erst fünfhundert Jahre später haben Kyrill und Method erst die kyrillischen Buchstaben kreiert, auf der Basis des griechischen Alphabetes. Das kriegt man so nebenbei mit. Aber man braucht, wenn man so reist, auch diese naive Neugierde eines Kindes. Manchmal fällt es mir schwer, weil ich dahinter schauen will, weil ich mir alles erklären will. Aber wenn mir das gelingt, so geradeaus naiv-neugierig auf Leute zuzugehen, da öffnet sich die Welt wesentlich schöner.