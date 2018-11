So eine Mykene-Schau finden Antikenliebhaber nur in Karlsruhe

Zuerst sehen wir einen Abguss des riesigen Löwentors von Mykene, dann große Fotoprospekte der Grabungen, die Heinrich Schliemann 1876 hinter dem Tor unternahm. Schliemann begann seine Forschungen letztlich naiv in dem Glauben, dass der der griechische Mythos wahr sein könnte – und stieß damit viele Entdeckungen an, auf denen unser heutiges Wissen über Mykene fußt, sagt Kuratorin Katarina Horst: "Pausanius sagte, hinter den Mauern liegen Agamemnon und seine Gefährten begraben. Und Schliemann hat wirklich geglaubt, dass diese Helden existiert haben."

Die Totenmaske Agamemnons

Agamemnon kommt bei dem griechischen Reiseschriftsteller Pausanias zwar vor, aber die in einem Schacht-Grab in Mykene gefundene goldene Maske, die Schliemann für eine Art Totenmaske Agamemnons hielt, gehört nach heutigem Kenntnisstand zu einem Herrscher, der rund 400 Jahre vor dem historischen Agamemnon lebte – wenn es ihn je gab. Die Ausstellung zeigt sogar zwei ähnliche, von Schliemann gefundene Goldmasken, eine als Replik. Die eine sieht wie ein Leichentuch aus, die andere zeigt sehr klar die Gesichtszüge.

Die bronzezeitliche mykenische Hochkultur entwickelte sich um 1600 vor Christus sehr rasch aus bäuerlichen Strukturen. Sie profitierte dabei von fremden Kulturen, die zum Teil weit entfernt waren und mit denen man Handel trieb. In den Gräbern finden sich aus Afghanistan importierter Amethyst, Bernstein von der Ostsee, Rollsiegel aus Babylon. Kanaanäische und ägyptische Amphoren und kretische Kannen waren wohl diplomatische Gastgeschenke. Die sogenannte minoische Kultur Kretas aber war die entscheidende Anregung für den Peloponnes: als die minoischen Eliten, vermutlich durch einen Vulkanausbruch, geschwächt waren und ihre Herrschaft zusammenbrach, übernahm Mykene die Macht auf der Insel und kopierte deren Kultur im eigenen Land.

Die mykenische Kultur war eine Art Copy and Paste Kretas

Auf Kreta aber gab es schon die Linear B-Schrift, eine Vorform des Altgriechischen, die aber vor allem für Verwaltungszwecke genutzt wurde. Linear-B-Tafeln verzeichnen aber auch Feste und die Namen von Göttern. Die Ausstellung erzählt nun in mehreren Schritten und sehr plastisch, wie sich die mykenische Kultur in der so genannten Palastzeit differenzierte. Im Mai 2015 fand man, neueste Grabungen, in einem Schachtgrab eines etwa 30jährigen Kriegers bei Pylos Goldringe und anderen Schmuck. Handwerklich herausragend ein kleines Achatsiegel mit der Darstellung einer Kampfszene. Die pyramidale Gesellschaftsstruktur bleibt aber weitgehend im Dunkeln, man weiß natürlich nur etwas über die reich bestattete Oberschicht.

Von Schmuck bis zum Thronsaal

Nach vielen Einzelobjekten wie Schmuck und Essgeschirr dann der riesenhafte Nachbau eines Thronsaals. Das ist vom Ausstellungs-Design aufwendig, aber lohnend: wir sehen in diesem „Megaron“ bunte Wandmalereien - Kriegerfriese, Löwen und übermenschliche Wesen als Machtsymbole, wilde Fellmenschen und Barbaren, alles in greller Farbigkeit. Neben einem originalen, aus Bruchstücken zusammengesetzten Fresko aus Pylos dann ein Eberzahn-Helm als Symbol der Männlichkeit. Wer einen solchen Helm besass, musste 60 bis 70 Wildschweine erschlagen haben. Eine solche nachgebaute Banketthalle der Elite vermittelt einen theatralen Eindruck von Herrschaft, es gibt sogar eine Holzkopie des Thrones von Knossos.

Wo Macht ist, ist auch Zerfall

Im 14.Jahrhundert vor Christus eroberten einige große Palastzentren wie Mykene und Pylos die vielen kleinen Königtümer des Peloponnes. Kleine Idol-Figuren künden von religiösen Riten. Dann aber bricht die Macht plötzlich zusammen, die Zentren brennen nieder, und es ist in der Forschung unklar, warum, sagt Kuratorin Katarina Horst. Waren es Piraten, Invasoren, Seevölker?: "Es werden verschiedene Thesen vorgestellt, die zeigen, wie empfindlich Systeme sind. Die Ausstellungsbesucher können Stellung beziehen. " Am Ende der Ausstellung sehen wir die Kyklopenmauer von Tiryns, eine digitale Animation der großen Palastanlage. Auch das konnte also zusammenbrechen. Beeindruckend aber ist nicht nur diese frühe Hochkultur, sondern auch die Ausstellung, die das Ganze sinnlich macht.