So ehrlich reflektiert Martha Wainwright ihre Trennung

Der Blick auf das Schulzeugnis wird zum Existenznachweis: Ja, es gibt die Kinder, auch wenn sie jetzt gerade nicht da sind. Und dann räumt sie einsam auf. Martha Wainwright hat zwei Söhne, sechs und elf, und sie teilt sich das Sorgerecht mit ihrem Ex-Ehemann. 2018 haben sie die beiden scheiden lassen.

"Ich habe eine brutale Scheidung hinter mir", erklärt Martha Wainwright. "Ich würde nicht sagen, dass ich missbraucht wurde, denn das wäre nicht richtig. Er hat mich nie geschlagen oder ähnliches. Aber ich hatte eine große Angst in mir, ich fühlte mich psychisch missbraucht. Und auch ich selbst bin mit der Situation nicht gut umgegangen." Trotzdem fällt kein schlechtes Wort über den Ex. Das wäre juristisch zu heikel.

Trennung als Thema im Songwriting

Trennungsplatten fördern entweder das Beste oder das Schlechteste in einem Musiker zutage. Das Album "Here My Dear" von Marvin Gaye ist allein zur Begleichung von Alimenten entstanden und klingt auch so. Der Wer-war-nochmal-mit-wem-zusammen-Klassiker "Rumours" von Fleetwood Mac dagegen lässt ein Beziehungsende fast cool klingen. Die Platte "Love Will Be Reborn" von Martha Wainwright überzeugt, weil die Musikerin nicht austeilt, sondern von sich erzählt. Etwa von der Panik vor dem Scheidungsrichter.

"Ich hatte Angst vor der Frage, wie ich mein Geld verdiene", sagt Miss Wainwright und weiter: "Weil ich eine Sängerin bin, die bis tief in die Nacht in irgendwelchen Clubs arbeitet. Ich hatte das Gefühl, dass das gegen mich verwendet werden könnte."