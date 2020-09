So dreist vertuschte Berlinale-Gründer Bauer seine NS-Karriere

Der seit 1987 alljährliche verliehene "Alfred-Bauer-Preis" der Berlinale wurde in diesem Jahr gestrichen - aus gutem Grund: Der erste Leiter der Berliner Filmfestspiele war unter Nazi-Verdacht geraten. Angeblich, so im Februar die Gerüchte, hatte der gebürtige Würzburger, der 1986 starb, seine Rolle als Referent in der NS-Reichsfilmintendanz in der Nachkriegszeit systematisch verschleiert. "Bauer war über die gesamten Abläufe und Vorgänge in der deutschen Filmindustrie bestens informiert", so das Münchner Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in seiner Studie im Auftrag der Berlinale, die dem BR vorliegt. Demnach "bewährte" sich der Mann aus Sicht seines Vorgesetzten, des SS-Obergruppenführers Hans Hinkel sogar so sehr, dass er nicht zur Wehrmacht eingezogen wurde und stattdessen eine Gehaltserhöhung bekam. Ungeachtet seiner herausgehobenen Vertrauensstellung unter den Nazis schrieb Bauer dem Berliner Magistrat schon im Februar 1946: "Da ich mich dem Film seit zwanzig Jahren mit Herz und Seele verschrieben habe, habe ich auch in meinem Beruf dem Film niemals um der Nazi-Politik willen, sondern um des Filmes als solchen willen gedient."

Dreiste Verteidigungsstrategie bei Entnazifizierung

Schon eine Woche nach dem Ende der NS-Herrschaft, am 15. Mai 1945, bat der umtriebige und überaus ehrgeizige Bauer das Kulturamt Charlottenburg um eine "Beschäftigung im Kulturbereich", bereits einen Monat später wollte er sich nach eigenen Worten vom seiner Meinung nach "völlig unbegründeten Nazi-Schein endgültig befreien", obwohl er jahrelang enger Mitarbeiter der Chefs der NS-Reichsfilmintendanz war. In seinem zweijährigen Entnazifizierungsverfahren, das erst im Mai 1947 endete, behauptete Bauer dreist, er sei auf seinem einflussreichen Posten geblieben, "um Schlimmeres zu verhindern". Er sei nämlich der einzige gewesen, an den sich Schauspieler in Not "mit Rat und Tat" wenden konnten.