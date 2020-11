So covert Billie Joe Armstrong Songs gegen den Lockdown-Blues

Die Do-It-Yourself-Methode

Billie Joe Armstrong hat all diese Coverversionen tatsächlich ganz alleine aufgenommen. Er hat Gitarre, Bass und Schlagzeug gespielt, hat die Lead Vocals und auch mehrstimmige Shala-lala-Chöre ganz alleine eingesungen. Das klingt mal nach Punk, mal nach Power-Pop und häufig auch nach seiner Band Green Day, obwohl Armstrongs Bandkumpels diesmal außen vor blieben. Man hört den Aufnahmen aber auch an, dass da viel Begeisterung und Leidenschaft dahintersteckt. Da glaubt man Armstrong gerne, wenn er in Interviews beteuert, dass sie ganz ohne kommerzielles Kalkül eingespielt worden sind. Über den Aufnahmeprozess erzählt er: "Shaun Cassidys 'That’s Rock’n’Roll' ist zum Beispiel so entstanden, das ich am Samstag aufgenommen, am Sonntag gemischt und am Montag den Songs ins Netz gestellt habe – mit Video. Ich war ziemlich schnell."

Dass Billie Joe Armstong obskure Punknummern von Johnny Thunders, Stiv Bators oder den Avengers covern würde, war zu erwarten. Dass offenbar auch Billy Bragg oder John Lennon zu seinen Helden zählen, ist dann schon eher eine Überraschung. Völlig verblüfft dann aber, wenn Armstrong tief in der Vergangenheit gräbt und einen italienischen Hit des Adriano-Celentano-Kumpels Don Backy aus dem Jahr 1963 neu aufnimmt oder wenn er Shaun Cassidys Teenie-Hit "That’s Rock’n’Roll" den Biss verleiht, den der Song braucht, um seinem tollen Refrain einigermaßen gerecht zu werden. Die Lebensfreude und die Energie, die den frühen Rock’n’Roll auszeichnete, hat dieses Coveralbum auf jeden Fall im Übermaß. Der Titel "No Fun Mondays" ist eigentlich eine Mogelpackung, denn wenn die 14 Songs dieses Albums eines vermitteln – und das nicht nur an Montagen – dann ist das: Spaß!

"No Fun Mondays" von Billie Joe Armstrong ist bei Reprise Records / Warner erschienen.