So brutal war die Kupferzeit: Rätsel um Massengrab in Kroatien

Die Knochenreste fanden sich in einer etwa zwei Meter breiten und ein Meter tiefen Grube. Keine der Leichen wurde so bestattet, wie es der Kupferzeit und der Lasinja-Kultur, die im südöstlichen Europa vorherrschte, entsprochen hätte, nämlich in Hockstellung und mit Grabbeigaben. Stattdessen waren sie in Eile ins Grab geworfen und mit Lehm zugedeckt worden.

"Entweder haben die eigenen Leute sie in fürchterlicher Eile begraben oder sie wurden von jenen verscharrt, die jene fürchterliche Tat begangen haben, wie man aus dem mangelnden Respekt gegenüber den Verstorbenen schließen kann", so Mario Novak, der die Beisetzung als "definitiv nicht normal" bezeichnete. Als Todesursache machten die Fachleute schwerste Verletzungen durch Holz- und Geweihkeulen, Äxte, Hämmer und Beile aus.

Die meisten Opfer waren nicht miteinander verwandt

Genetisch stammen die Toten von jungsteinzeitlichen Bauern aus Anatolien ab, ihr Erbgut ist zu zehn Prozent vermischt mit dem von westeuropäischen Jägern und Sammlern, was typisch ist für die damalige Bevölkerung der Gegend. Es waren also keine Migranten aus ferner liegenden Regionen.

27 von 38 untersuchten Leichen hatten untereinander keine Verwandtschaftsbeziehungen. Lediglich ein junger Mann mit zwei Töchtern und einem Neffen, ein Mann mittleren Alters mit seinem heranwachsenden Sohn und zwei Geschwister konnten in der am 10. März vorgelegten Studie identifiziert werden. "Wir können laut den genetischen Daten mit Sicherheit sagen, dass die Leute, die in Potočani massakriert wurden, einer großen Population von hunderttausenden Menschen angehörten", so Ron Pinhasi vom Department für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien.

War eine Hungersnot die Ursache?

Da die Ursachen der Massentötung völlig im Dunkel liegen, vermuten die Anthropologen, dass möglicherweise eine Verschlechterung der Lebensumstände die Aggressivität befördert hatte, etwa ein Klimasturz oder Bevölkerungsdruck. Grund für diese Spekulation: Zwei jüngere Kinder waren mangelernährt, ältere Kinder dagegen nicht. Das könnte auf eine Hungersnot hindeuten.

In der Kupferzeit machte die zunehmende Viehzucht häufigere Wechsel des Aufenthaltsorts nötig, wenn die Weideflächen erschöpft waren. Gleichzeitig förderte die Metallverarbeitung die überregionale Kommunikation. Womöglich war es aber auch nur eine spontane Gewalttat, die eine unmittelbare, nie zu klärende Ursache hatte.