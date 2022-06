So brach Putin seine Versprechen: "Wir haben viele überholt"

Zum Feiern ist im Kreml wohl immer weniger Mitarbeitern zumute, und auch die russische Bevölkerung dürfte derzeit wenig Anlass für Partystimmung haben. Gleichwohl warnte Pawel Titow, der Präsident der traditionsreichen Abrau-Durso-Unternehmensgruppe in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS vor einer Schaumwein-Knappheit: "Wir sehen in der Tat eine erhöhte Nachfrage nach russischem Wein im Allgemeinen und nicht nur nach Sekt. Das ist auf den Mangel an ausländischen Weinen in den Regalen der Geschäfte sowie auf eine Erhöhung ihrer Kosten zurückzuführen, die wir noch nicht in den Griff bekommen haben. Wenn die Nachfrage weiter anhält, wird das zu einer gewissen Weinknappheit in der Neujahrssaison führen, da unsere für dieses Jahr kalkulierten Mengen ziemlich schnell ausverkauft sind."

"Russlands Erfolg ist garantiert"

Davon lässt sich Präsident Putin natürlich nicht von den "frohen Botschaften" abbringen, die er nach wie vor für seine Landsleute bereit hält. So verkündete er bei einem Auftritt in St. Petersburg, der Erfolg Russlands sei "garantiert" und auf die Frage, ob die Russen in zehn Jahren besser dastünden, antwortete er: "Ja, das soll am Ende zu einer Steigerung der Lebensqualität führen, vollkommen richtig." Schon jetzt habe man in der Datenverarbeitung und im Ballett "viele überholt", obwohl Russland doch immer gern als "Tankstelle mit angeschlossenem Land" verspottet werde. Für "schwierig" hielt Putin allerdings die Situation im Bereich Mikroelektronik.

Das Versprechen, in zehn Jahren den Lebensstandard deutlich zu heben, nahm das oppositionelle russischsprachige Portal "Agents" zum Anlass, mal zu überprüfen, was eigentlich aus den bisherigen Prognosen des Präsidenten geworden ist. So sagte er mal voraus, Russland zu einer der fünf größten Volkswirtschaften der Welt zu machen. Doch dieses Ziel wurde bereits im Jahr 2020 einkassiert, unter dem Vorwand "ungünstiger internationaler Bedingungen", weshalb, wie der Pressesprecher des Präsidenten Dmitri Peskow damals erklärte, "gewisse Anpassungen erforderlich" seien. Derzeit liegt Russland auf Platz 11 zwischen Korea und Australien.

Geburtenrate "im freien Fall"

Putin hatte sich auch vorgenommen, den dramatischen Bevölkerungsrückgang in Russland aufzuhalten. Ergebnis: Der Abwärtstrend ist ungebrochen, beschleunigt sich sogar. Im Januar gab es 145,5 Millionen Russen, abermals 700.000 weniger als im Jahr davor. Mittlerweile befindet sich die Geburtenrate "im freien Fall", wie Demograph Alexei Rakscha feststellte: "In den nächsten zwei Jahren werden in Russland möglicherweise weniger Kinder geboren als jemals zuvor in 250 Jahren. Es ist nicht nur die Zahl der jungen Männer und Frauen rückläufig, sondern das Problem ist grundsätzlich die Kinderlosigkeit an der Schwelle zu einer Welt voller aktueller politischer und wirtschaftlicher Katastrophen." Von April letzten Jahres bis April 2022 gerechnet, betrage der Rückgang sogar eine Million Einwohner.

Lebenserwartung sinkt weiter

Enttäuschend ist auch die Entwicklung der Lebenserwartung in Russland. Sie lag 2018 bei 72,9 Jahren. Im Folgejahr stieg sie auf 73,3, begann dann aber zu fallen – im Pandemiejahr 2020 lag sie bereits bei 71,5 Jahren, 2021 wird sie nach vorläufigen Schätzungen auf 70 Jahre sinken, obwohl Putin versprochen hatte, sie auf 78 Jahre zu erhöhen. Nach Prognosen der Demographen ist die Folge der hohen Übersterblichkeit durch Covid ein Rückgang auf ein Niveau von 68 oder 69 Jahren, wobei die Kriegstoten noch gar nicht berücksichtigt sind. Ähnlich betrüblich ist die Armutsquote, die vor fünf Jahren knapp 13 Prozent betrug. Im vergangenen Jahr lag sie sogar leicht darüber, obwohl Putin als Ziel bis 2024 eine Quote von 6,6 Prozent, also eine Halbierung, ins Auge gefasst hatte.

Bildungseinrichtungen nur Durchschnitt

Eine der erfolgreichsten russischen Universitäten ist die Moscow State University, die regelmäßig in verschiedenen Weltranglisten der besten Bildungseinrichtungen erwähnt wird, dort aber nicht die Top Ten erreicht, wie von Putin angekündigt. Die höchste Position – den sechsten Platz – belegte die Staatliche Universität Moskau 2021 im Ranking der Universitäten in "Entwicklungsländern". Der Rest der russischen Universitäten hat einen solchen Erfolg noch nie erreicht - und offenbar wird dieses Ziel mit dem Ausstieg aus dem Bologna-Prozess und der weiteren Isolierung Russlands auch auf lange Zeit illusorisch bleiben, vermutet "Agents".

"Ich gebe nur Anweisungen"

Natürlich ist nicht zu erwarten, dass Putin sich von den Realitäten bremsen lässt: "Ich verspreche, dass ich versuchen werde, auf alle Ihre Vorschläge und Ideen einzugehen. Das ist für mich einfacher als für Sie, ich gebe nur Anweisungen. Sie müssen selbst etwas erfinden, ich muss Ihnen nur zuhören und einen Befehl geben", sagte er jungen Unternehmern. Auch das klang nicht danach, dass Putin sich diesmal beim Wort genommen sehen wollte. Es sollen auch alle herzlich gelacht haben. Warum auch immer.