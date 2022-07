So bildet Moskauer Uni Kämpfer gegen "Farbenrevolutionen" aus

Einer der Kurse, der im neuen Master-Studiengang der Staatlichen Lomonossow-Universität in Moskau angeboten wird, heißt "Psychologie unter extremen Bedingungen". Diese Fähigkeit werden die zwanzig Studenten auch wohl dringend brauchen, die sich vom wissenschaftlichen Leiter Andrei Viktorowitsch Manoilo (46) zu Informationskriegern auf hybriden Schlachtfeldern ausbilden lassen wollen.

Ausdrücklich geht es laut Ankündigung auf der Website der Uni um die Bekämpfung von "modernen Informations-, Hybrid-, Handelskriegs- und Farbrevolutionstechnologien". Bekanntlich war auch der Aufstand in Kiew im Jahr 2004 so eine "Farbenrevolution", in diesem Fall eine orangene, die Parteifarbe des Präsidentschaftskandidaten Wiktor Janukowytsch, auf den damals ein Giftanschlag verübt wurde.

Gelehrt wird "spezielle Propaganda"

"Ziel des Programms ist die Ausbildung von Spezialisten, die in der Lage sind, selbstständig und im Team Operationen gegen Informationen, hybride Kriegsführung und hybride Farbrevolutionen zu entwickeln, zu planen und umzusetzen", heißt es jetzt von der Moskauer Uni, die den Ausbildungsgang dem Bereich "Konfliktforschung" zuordnet. Gelehrt werden "spezielle Propaganda", "Unterstützung spezieller militärischer und polizeilicher Operationen" und die "neueste Praxis der Informationsoperationen in den russisch-amerikanischen Beziehungen".

Manoilo darf sich über das Ehrenzeichen des russischen Sicherheitsrates freuen und bekam für die "Gewährleistung der russischen Sicherheit" 2013 eine "Ehrenurkunde", später eine Medaille und ein "Dankschreiben" von Wladimir Putin. Seiner Website zufolge hat Manoilo Erfahrungen mit Parteigründungen, ist Experte für Cybersicherheit und für Gerichtsverfahren gegen Personen, die Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Geheimdienste verübt haben sollen.

Giftanschlag auf Skripal im "besten" Licht

Bemerkenswert: Sein Studium begann Manoilo in der Fakultät für Physik und Mathematik, wo er über "ultraviolette Streustrahlungsfeldern in der Atmosphäre bei Bewölkung" arbeitete. Erst später, nach dem Jahr 2000, wechselte er in die Politikwissenschaft. 2016 behauptete er mit Hilfe eines von ihm entwickelten "Algorithmus", die damals aufgedeckten "Panama Papers" über die illegalen Finanzbeziehungen und Geldwäsche-Aktionen vieler Potentaten seien Ergebnis des amerikanischen "Informationskriegs". An der Moskauer Uni hielt Manoilo damals eine aufsehenerregende Vorlesung über das Thema.

Der umtriebige Putin-Fan engagierte sich auch bei der "Aufdeckung" von angeblichen CIA-Aktionen gegen den venezolanischen Diktator Nicolás Maduro und mühte sich, den Giftanschlag auf den zum britischen Geheimdienst übergelaufenen ehemaligen russischen Agenten Sergei Skripal im März 2018 in einem für Russland möglichst "vorteilhaften" Licht erscheinen zu lassen.

"Gewisse Mythologie"

Das liberale Wirtschaftsblatt "Kommersant" aus St. Petersburg verwies darauf, dass der Werbefachmann Valery Solowei schon 2008 von der Uni aufgefordert worden war, einen Kurs über "Medienmanipulation" aufzulegen. Damals sei es um den Konflikt in Südossetien gegangen. In St. Petersburg lernen willige Studenten seit dem Frühjahr, wie sich die Ukraine mit den Mitteln der Informationspolitik bekämpfen lässt. Demnach beruht die Ukraine auf einer "gewissen Mythologie" und habe keine der "traditionellen Säulen", auf denen etwa Russland, China und die USA ruhten.

Während der Kreml die Ausbildung von Propagandisten und Informationskriegern offenkundig fördert, hat er mit der Journalismus-Fakultät der Moskauer Uni erhebliche Probleme. Dort würden Putin-Anhänger "diffamiert" und die Staatsmedien, vor allem die Fernsehkanäle, von kritischen Professoren als Beispiele von Manipulation genannt.