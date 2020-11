So attackiert Böhmermann das Geschäft der Online-Spielcasinos

Böhmermann kam darauf zu sprechen, dass Schleswig-Holstein 2011 kurzzeitig das Online-Spielen legalisierte, allerdings nur für Bürger im eigenen Land. Diese Regel wird seitdem jedoch systematisch umgangen, da viele Zocker bei der Anmeldung einfach falsche Angaben über ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort machen. Nur so ist es möglich, dass rund vier Millionen Deutsche bei diversen Plattformen angemeldet sind, obwohl Schleswig-Holstein nur knapp 2,9 Millionen Einwohner hat.

Die von Anfang 2012 bis Februar 2013 erteilten Lizenzen gelten bis heute, was von EU-Gerichten auch bestätigt wurde. Kurz bevor damals Internet-Einsätze in Schleswig-Holstein möglich wurden, gab es eine "Sponsoren-Veranstaltung" auf Sylt, so der Moderator, und blendete ein Zitat aus der "Süddeutschen Zeitung" vom 5. April 2011 ein, wonach das Event in einem "Fünf-Sterne-Hotel" stattfand. Mit dabei: FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der damalige starke Mann der CDU im hohen Norden, Christian von Boetticher und Boris Becker - mit den, wie es Böhmermann ausdrückte, "leeren Taschen von Wimbledon".

"Nie Zusammenhänge, nur Zufälle"

Nur ein halbes Jahr nach der "unverbindlichen Gedanken-Austauscherei im Sylter Luxushotel, bezahlt von der Glücksspielindustrie", so der Satiriker, habe die Kieler CDU/FDP-Regierungskoalition das Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels beschlossen, das in Deutschland erstmals den Weg bahnte für legale Online-Casinos. Die Beteiligten wehrten sich übrigens mit der Begründung, von Einflussnahme habe keine Rede sein können, "weil sie ja ohnehin schon vorher dasselbe" gewollt hätten wie die Sponsoren. Böhmermann: "In juristischen Grauzonen gibt es nie Zusammenhänge, nur glückliche Zufälle.“