So arbeitet Indiens Meister-Architekt Balkrishna Doshi

Betont eng ist der Eingang zu dieser Ausstellung im Architekturmuseum in der Münchner Pinakothek der Moderne gehalten, man betritt sie gleichermaßen durch ein Nadelöhr und befindet sich dann im nachempfundenen Wohnzimmer des Architekten. Der Besucher steht in der Diele, die eins zu eins den Proportionen innerhalb des immer wieder umgebauten und erweiterten Hauses von Balkrishna Doshi im westindischen Ahmedabad entspricht. Links öffnet sich ein weiter lichter Raum, als plakatgroßes Foto geschickt in die Ausstellungs-Architektur integriert. Indische Musik ist zu hören, und auf einem Kanapee, das an der Schwelle zwischen Flur und Wohnzimmer steht, kann man Platz nehmen.

Kuratorin Khushnu Panthaki Hoof, eine Nichte des inzwischen 92jährigen Architekten, hat die Wanderausstellung diesmal so konzipiert, dass man sich im Doshi-Universum sofort Zuhause fühlt. Auf die imaginierten eigenen vier Wände des Baumeisters folgen einige der Wohnprojekte, die er im Laufe seiner Karriere in Indien geplant und gebaut hat, darunter so wegweisende Entwicklungen wie das LIC Mixed Income Housing in Ahmedabad, das 1973 für die Angestellten einer Versicherungsgesellschaft entstand.