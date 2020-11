So ätzte Jan Böhmermann über die Coburger Familie Stoschek

Nicht alle Telegram-Nutzer finden Böhmermanns dortige Präsenz offenkundig in Ordnung. In einem der gezeigten User-Kommentare heißt es: "Der Bolschewik soll sich wieder zu Twitter verzwitschern." Daran dürfte sich der Talker kaum halten. Ganz im Gegenteil, er machte den inzwischen recht unübersichtlichen Verschwörungs-Markt zum Hauptthema. So war zu erfahren, dass Super-Milliardär Bill Gates ein "Trampolinzimmer mit einer sieben Meter hohen Decke" sein eigen nennt, Amazon-Gründer Jeff Bezos allein am 20. Juli 2020 angeblich "dreizehn Milliarden Dollar" verdient hat und damit in "einer Sekunde mehr Geld angehäuft habe als ein durchschnittlicher amerikanischer Amazon-Mitarbeiter in fünf Jahren".

"Es läuft auch so für die Reichen"

Überhaupt ließ Böhmermann kaum eine reiche Familie aus: Lufthansa-Investor Heinz-Hermann Thile wurde ebenso genannt wie Lidl-Chef Dieter Schwarz und BMW-Miteigentümerin Susanne Klatten, die in einer Einspielung sagte: "Wir leben völlig normal, wie viele andere Familien auch." Dass sie sich und ihrem Bruder Stefan Quandt trotz Pandemie in diesem Jahr 770 Millionen Euro Dividende gönnte, blieb nicht unerwähnt. Auch die NS-Belastungen der Familie Quandt waren Thema, ebenso wie die "braunen" Flecken in der Firmengeschichte der Brenninkmeyers (C & A) und Reimanns (Jacobs Kaffee, Kukident, Wella). Böhmermanns Fazit: "Es braucht keine Verschwörung, es läuft auch so für die Reichen."