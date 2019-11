So ärgerlich egal ist Roland Emmerichs neuer Film "Midway"

In der Pressevorführung zum Kriegsdrama "Midway" ist etwas passiert, was eigentlich selten passiert: Es wurde gelacht. Todesmutige Bomberpiloten stürzen sich auf Kampfschiffe? Lachen. Eine Witwe trauert um ihren Mann? Lachen. Einer unserer Helden wagt einen Sprung von einem brennenden Schiff aufs nächste? Lachen.

Das ist natürlich bitter. Erst einmal für mich, der sich alle Mühe gibt, Roland Emmerichs Kriegsfilm ernstzunehmen, obwohl rechts von mir gegiggelt wird. Und natürlich für Roland Emmerich selbst. Denn "Midway" will ernst genommen werden. Emmerichs populärster Film, “Independence Day”, hat sich nie geschämt für das, was er ist: banales Popcorn-Kino mit wuchtigen Effekten. "Midway" will aber mehr. Er will eine ernste Geschichte erzählen über mutige Piloten, die im Juni 1942 den Krieg im Pazifik drehen.

Kompetente Helden

Da wäre zuerst einmal Bomberpilot Dick Best. Er ist ein Held, wie er in jedem Emmerich-Film vorkommen könnte: kompetent, ein bisschen arrogant, aber dann doch empathisch. Dick Best ist natürlich derjenige, der in der entscheidenden Schlacht die entscheidende Bombe wirft. Best ist ganz klar unser Protagonist, wobei Emmerich multiperspektivisch erzählt. Neben Best wäre da noch der Nachrichtenoffizier Edwin Layton. Er ist dafür verantwortlich, die Strategie der Japaner zu entschlüsseln. Und Laytons Gegenpart, Admiral Yamagutchi, der versucht, die Amerikaner aus dem Pazifik zu vertreiben.