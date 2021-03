So absurd war die 71. Berlinale

Die Jury, bestehend aus den letzten sechs Goldener-Bär-Gewinnerinnen und -Gewinnern, ließ mit "Fabian" einen der herausragenden Filme dieses Wettbewerbs komplett durchs Raster fallen. Es wäre überzogen, das skandalös zu nennen. Aber viele Kritikerinnen und Kritiker, die das brancheninterne Onlinefestival verfolgten, ließ es trotzdem fassungslos zurück.

Judes Beschäftigung mit einer aktuellen Welt, die aus den Fugen gerät

Während sich Dominik Graf vielschichtig und raffiniert dem aufkommenden Faschismus und der Lähmung eines Landes Anfang der dreißiger Jahre nähert, klug das Gestern inszeniert und das Heute meint, beschäftigt sich Radu Jude, der Gewinner des Goldenen Bären, mit der aktuellen Welt, die aus den Fugen gerät. Sein neuer Film "Bad Luck Banging or Loony Porn" spielt in Bukarest und erzählt von einer Lehrerin, die in Schwierigkeiten gerät.

Ein explizites Sexfilmchen, das Emi und ihr Mann Eugen privat gedreht haben, geht viral. Wer es tatsächlich hochgeladen hat, bleibt rätselhaft. Die Lehrerin selbst war es nicht, vermutlich die Jungs eines Reparaturladens, wohin sie ihren Computer gebracht hat. Auf jeden Fall ist das Video in der Welt und sehen es auch ihre Schülerinnen und Schüler. Die Empörung ist groß. Im Pandemiesommer 2020 hat Radu Jude diese Geschichte munter assoziativ und wild gedreht, gewissermaßen aus der Hüfte, wie er das selbst sagt – als eine satirisch beißende Abrechnung mit Heuchelei, Doppelmoral, neoliberalem Konsum und den Gespenstern der Vergangenheit in einer posttotalitären Gesellschaft.