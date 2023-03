"Small Axe" in der ARD: Steve McQueen über britischen Rassismus

"Zukunft? Welche Zukunft? Die Zukunft von jungen Schwarzen heißt Sozialamt oder Gefängniszelle". So desillusionierend wie für den jungen Alex Wheatle in der vierten Folge sieht es zunächst wirklich aus – in all den fünf Geschichten, die Regisseur Steve Mc Queen in seiner BBC Miniserie "Small Axe" erzählt. Diskriminierung in der Schule und auf der Straße, Schikane und Polizeigewalt machen vor allem den jungen männlichen Schwarzen das Leben zur Hölle.

Die Community macht's möglich

Doch irgendwie kriegen McQueens Helden und Antihelden gerade noch die Kurve, sie geben nicht auf, denn irgendeiner oder irgendeine aus der Schwarzen Community steht hinter ihnen. Sie müssen ihren Kampf gegen den Rassismus ihrer Umgebung nicht allein kämpfen. Das ist der kleine helle Streifen am Horizont, der sich trotz aller gezeigten Brutalität gegen die Schwarzen in allen fünf Filmen zeigt.

London zwischen 1968 und 1984

"Small Axe" spielt zwischen 1968 und 1984 und eröffnet in fünf autarken Filmen nach und nach die unterschiedlichsten Lebensbereiche der karibischen Community. Dort, wo sie sich trifft, wo sie diskutiert, feiert und ihre heimischen Gerichte isst, fängt die Serie an: Folge eins heißt "Mangrove", benannt nach dem Restaurant im Migrantenviertel Notting Hill, das der in Trinidad geborene Frank Crichlow Ende der 1960er-Jahre gegründet hat.

"Mangrove": Schwarze Aktivisten formieren sich

"Black Ownership": Schon das Schild im Fenster des Lokals triggert Polizist Frank Pulley. Auf der Suche nach Kriminellen und Prostituierten durchforstet er das "Mangrove" mit seiner Truppe bei zerstörerischen Razzien wieder und wieder, beleidigt Gäste und Personal. Schwarze Aktivisten, darunter die Black-Panther-Anführerin Altheia Jones-LeCointe unterstützen das "Mangrove". Bei einer gemeinsamen Demonstration eskaliert die Gewalt der rassistischen Polizisten: Neun Aktivisten finden sich kurz danach auf der Anklagebank wieder.