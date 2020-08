"Sløborn" im ZDF: Eine Pandemie-Serie in Corona-Zeiten

Panikfernsehen im Pandemiesommer?

Und das ist nur eines von vielen kleinen Kleinstadt-Dramen, die auf Sløborn ganz langsam in die Katastrophe führen. Anders als ihre Eltern, der Polizist, der Lehrer und die Hotel-Chefin erkennen Evelin und ihre Freund*innen die lauernde Gefahr schnell. Und anders, als wir es während der Corona-Pandemie in der Realität erleben, werden in der Serie alle Horrorszenarien wahr: Leute halten sich nicht an Hygiene-Regeln, die Regierung verschweigt den Ernst der Lage und verstößt im Namen des Seuchenschutzes gegen sämtliche Menschenrechte. Die Bundeswehr knüppelt die Leute nieder, die Medien lügen und Wutbürger machen ihrer Empörung mit Gewalt Luft.

Das Bild von Deutschland, das wir in "Sløborn" zu sehen bekommen, ist pessimistisch und schwer verdaulich. Aber immerhin ist es ziemlich spannend. Serienschöpfer Christian Alvart ("Dogs of Berlin") hat sein Katastrophensetting sorgfältig recherchiert. So machen viele Parallelen zur Realität die Serie noch gruseliger, obwohl sie lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie entstanden ist. Das fängt schon an bei Vorsichtsmaßnahmen wie Hygiene- und Abstandsregeln.

Das Timing der Serie ist das größte Problem

Leider bleiben die vielen Charaktere über die acht Folgen recht flach, einige wirken fast wie Karikaturen, etwa der zugekokste Star-Autor und die fromme Buchhändlerin, in deren Gästezimmer er untergebracht ist. Und manche Handlungsstränge scheinen bis zum Ende überhaupt nichts mit der Hauptstory zu tun zu haben. Bis endlich alle Figuren und Geschichten eingeführt sind und die Katastrophe ihren Lauf nimmt, dauert es dann auch bis zur Mitte der ersten Staffel. Das ist wirklich schade. Denn "Sløborn" hat einen tollen Look, sehr gute Schauspieler*innen und wunderbar blutige, gelungene Schockszenen. So einen Genre-Stoff sieht man im ZDF nicht sehr häufig.

Dass die Realität die Serie eingeholt hat, ist vermutlich das größte Problem von "Sløborn": Wer will sich schon ausgerechnet im Pandemie-Sommer mit einem Szenario konfrontieren, das anderswo auf der Welt droht Realität zu werden?

"Sløborn" ist bis Ende Januar 2021 in der ZDF Mediathek abrufbar.