Entschieden politischer Rock: Das neue Album von Sleaford Mods

"Ich schreibe über das, was um mich herum passiert – was mich wütend macht", sagt Sänger Jason Williamson und meint damit ganz alltägliche Dinge, die gern übersehen oder unter den Teppich gekehrt werden. "Da wird mir wohl nie der Stoff ausgehen. Zumal es auch therapeutisch ist, wenn ich mich mit Dingen befasse, die mich sauer machen."

In diesem Fall sind vor allem Themen aus dem "Seuchenjahr 2020" wie der leidige Brexit, das desaströse Corona-Management von Boris Johnson, der Hass in den Sozialen Medien oder der menschenverachtende Turbokapitalismus, der uns alle – so Williamson – zu "Spare Ribs" macht: zu Schweinerippchen, die gezüchtet, abgenagt und entsorgt werden.

Menschen: "Kanonenfutter für die Wirtschaft"

"Für die Wirtschaft sind wir reines Kanonenfutter", erklärt der Musiker und verweist auf die Anzahl der Menschen, die in Großbritannien wegen der Unfähigkeit der Regierung bereits gestorben sind. Dasselbe treffe aber auch auf die Zeit vor der Pandemie zu oder, noch allgemeiner, auf den Kapitalismus überhaupt. "Deshalb hielt ich das für den passenden Albumtitel. Vielleicht ist er ein bisschen extrem, aber er basiert auf einer interessanten Beobachtung."

Bitterböse Momentaufnahmen sind so entstanden, die wenig Investigatives haben, doch die Art, wie Williamson sich ihnen nähert, ist einmalig: nicht intellektuell, nicht sachlich, sondern zynisch, bissig und sehr emotional – mit breitem Midlands-Akzent und jeder Menge Profanität. So als würde er sich im lokalen Pub Luft verschaffen.