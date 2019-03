Macron als Schokoladenabführmittelkandidat

Žižek schreibt philosophisch komplex – trotzdem wird klar, was er sagen will. Dabei hilft vor allem: provokativer Humor an der richtigen Stelle. Der "Prophet Žižek" arbeitet mit Gleichnissen, um seine Gedankengänge zu veranschaulichen.

So zum Beispiel bei seiner Analyse des französischen Wahlkampfs: "Ja, Le Pen ist eine Bedrohung, aber wenn wir uns alle für Macron stark machen, geraten wir dann nicht in einen Zirkel und bekämpfen den Effekt, indem wir seine Ursache unterstützen? Das erinnert an ein Schokoladenabführmittel, das man in den USA erwerben kann. Es wird mit der paradoxen Aufforderung beworben: 'Leiden Sie unter Verstopfung? Essen Sie mehr von dieser Schokolade!' – in anderen Worten: Essen Sie genau das, was die Verstopfung verursacht, um davon geheilt zu werden. In diesem Sinn ist Macron der Schokoladenabführmittelkandidat, der uns als Heilung genau das verspricht, was die Krankheit verursacht hat."

Gewalt gegen Frauen eine Panikreaktion?

Žižek kritisiert den Neoliberalismus, aber auch die politische Korrektheit der Linksliberalen, macht sie mitverantwortlich für das Erstarken der Rechten. In "Wie ein Dieb bei Tageslicht" identifiziert er außerdem eine leninistische Geste im Hollywood-Film "La La Land" und erklärt mit Hegel, warum Trump bei der Arbeiterschaft beliebter wird, wenn man Witze über ihn macht.

Stellenweise unbehaglich wird es bei seiner Kritik an der MeToo-Bewegung. Denn Žižek erklärt: Männliche Gewalt gegen Frauen sei auch eine Panikreaktion vor dem Verlust der Autorität. Er fordert, die feministische Bewegung müsse auch dafür sorgen, Männern die Angst vor emanzipierten Frauen zu nehmen. Aber: Ist diese Forderung – hier und jetzt – wirklich angebracht?

Slavoj Žižeks politische Argumentation ist kontrovers, dadurch aber besonders spannend. Eben weil man sie so vermutlich noch nicht allzu oft gehört hat.