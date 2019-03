Skurriler Karnevals-Brauch: Italiener bewerfen sich mit Orangen

Die Orangenschlacht von Ivrea geht auf eine alte Legende aus dem Mittelalter zurück. Im 12. Jahrhundert war Violetta, die Tochter eines einheimischen Müllers, durch feudale Bräuche dazu verpflichtet, ihre Hochzeitsnacht mit dem verabscheuungswürdigen Herrn der Stadt zu verbringen. Sie rettete ihre Ehre, so die Legende, indem sie den widerlichen Edelmann enthauptete und so die Stadt von der Tyrannei befreite.

Mädchen warfen die Früchte zuerst

Der Orangenwurf-Kampf erinnert an Violettas Aufstand. In den 30er Jahren schließlich begannen einheimische Mädchen, Blumen und Konfetti zusammen mit Orangen von ihren Balkonen auf die Karnevalsumzugswagen zu werden, um so die jungen Männer auf sich aufmerksam zu machen. Daraus wurde schließlich eine echte Schlacht mit Orangenwerfern, auch Aranceri genannt.

Drei Tage Orangenschlacht

500 Tonnen Früchte werden jedes Jahr aus Sizilien nach Ivrea gebracht, damit dort das Fest der Orangenschlacht stattfinden kann. Das dauert dann insgesamt drei Tage lang und zieht Tausende Touristen an. Zurück bleibt auf den gepflasterten Straßen der Stadt ein dicker Teppich aus gestampfter Orangenmasse.