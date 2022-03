Skurriler Boykott: "Baum-des-Jahres"-Wettbewerb ohne Russland

Der "Europäische Baum des Jahres" wird auf gar keinen Fall in der zentralrussischen Stadt Orjol stehen, der Geburtsstadt des Schriftstellers und großen russischen Meisters des Realismus, Iwan Sergejewitsch Turgenjew (1818 - 1883). Dort stand auf dem Gelände des ehemaligen Familienguts der Turgenjews bis zum letzten Jahr eine imposante, rund 200 Jahre alte Eiche. Ein Sturm entwurzelte sie.

Gleichwohl stand das Naturdenkmal zur Auswahl beim alljährlichen Wettbewerb um das bemerkenswerteste Baum-Wunder Europas. Dort treten beispielsweise ein belgischer Mammutbaum, eine estländische Königs-Kiefer und eine tschechische Linde gegeneinander an. Deutschland ist in dem Auswahlverfahren in diesem Jahr nicht vertreten. Die Abstimmung ist nicht zu verwechseln mit dem "Baum-des-Jahres" der deutschen Silvius-Wodarz-Stiftung. Sie hat aktuell die Rotbuche ausgerufen.

"Was kann der Baum dafür?"

Jetzt hat die Environmental Partnership Association (EPA), die den alternativen Wettbewerb ausrichtet, auf ihrer Website mitgeteilt, dass die Turgenjew-Eiche wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine disqualifiziert wird: "Der Schritt richtet sich nicht gegen die normalen russischen Frauen und Männner. Wir schätzen alle aktiven Bürger der Russischen Föderation, die sich für eine freie Zivilgesellschaft und den Naturschutz einsetzen. Wir können jedoch nicht untätig bleiben und der nie da gewesenen Aggression der russischen Führung gegen ein Nachbarland zuschauen." Die Streichung der Kandidatur sei zu den Bemühungen zu zählen, Russland international zu ächten.

Selbstredend empört diese Entscheidung die Russen, zumal sich mehrere Prominente für die Wahl der Turgenjew-Eiche eingesetzt hatten. Der Gouverneur der Region Orjol, Andrei Klychkow schrieb: "Wie kann der Baum jemanden schrecken? Wie kann er jemanden bedrohen? Warum wollen Sie Turgenjews Anteil an der Weltliteratur schmälern? Am letzten Tag der Abstimmung, als unsere Eiche einer der Spitzenreiter des Wettbewerbs war, wurde eine geheime Abstimmung abgehalten, mit einem Ergebnis, dass niemand benötigt. Offenbar durfte ein Symbol Russlands auf gar keinen Fall gewinnen."

Die Abstimmung war bis zum 28. Februar möglich, das Ergebnis soll am 22. März bei der Preisverleihung verkündet werden.

Wissenschaftler wollen Spross züchten

Damit nicht genug der Skurrilität: Wissenschaftler bemühen sich gerade, dem entwurzelten Baum ein "zweites" Leben einzuhauchen. So seien ein paar Zweige mit Knospen des welkenden Denkmals gekühlt und in ein antibakterielles "Nährmedium" gelegt worden, um auf künstliche Weise lebensfähige Triebe hervorzubringen. Oksana Guseva vom Allrussischen Forschungsinstitut für Forstgenetik , Züchtung und Biotechnologie ist gebremst optimistisch, dass es mit hohem Aufwand gelingen könnte, einen Spross herzustellen.

Bei Turgenjew, der als Erwachsener Ärger mit der Zensur hatte und daher überwiegend in Deutschland und Frankreich lebte, hat die Eiche übrigens in dessen phantastischer Novelle "Gespenster" (1863) eine besondere Bedeutung. Dort trifft ein Gutsbesitzer am Waldrand regelmäßig auf eine geheimnisvolle, schattenhafte Frau und absolviert mit ihr Zeitreisen, etwa ins antike Rom und in den Schwarzwald.