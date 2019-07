Skulpturenmeile in Ansbach

Über 20 große Bronzeplastiken verwandeln am Samstagvormittag ab 11.00 Uhr die Ansbacher Innenstadt und den Hofgarten drei Monate lang in einen ganz besonderen Skulpturenpark. Die Werke der Münchner Künstlerin Antje Tesche-Mentzen seien oft mythischen Ursprungs und zeigen ihre Liebe zu Natur und Musik, so die Stadt Ansbach.

Musik aus Bronze

"Die Skulpturen sind wie musikalische Harmonien, sie sind Musik aus Bronze", wird die Bildhauerin zitiert. Zu bewundern ist die Skulpturenmeile als "Kunst im öffentlichen Raum" bis zum 13. Oktober.

Auch Gemälde werden ausgestellt

Neben den großen Plastiken werden auch großformatige Gemälde von Antje Tesche-Mentzen und kleinere Skulpturen bis Mitte August im Zitrushaus und im Leonhart-Fuchs-Garten zu sehen sein. Die "Ansbacher Skulpturenmeile" findet alle zwei Jahre statt. Premiere hatte die Kunstaktion im Jahr 2003.