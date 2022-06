"Sklavenbewusstsein": Warum sind viele Russen so unterwürfig?

Die meisten Russen wollen vor allem in Ruhe gelassen werden und interessieren sich nicht sonderlich für Politik, auch nicht in Kriegszeiten, so die Forschungsergebnisse kremlkritischer Soziologen. Mit der vaterländischen Euphorie sei es keineswegs so weit her wie offizielle "Umfragen" nahelegen. Vielmehr würden die entsprechenden Zahlen als "Informationswaffe" eingesetzt, so Meinungsforscher Sergei Jerofejew in der "Moscow Times", der behauptete, bei der entsprechenden Fragestellung sinke die Zahl der Kriegsbefürworter schlagartig von 66 auf 46 Prozent.

"Wer Komplexität ins System bringt, kann gehen"

Die meisten Russen beschrieben sich selbst gern als "einfache Leute", so Soziologe Alexei Levinson: "Sie werden sich fügen, Geduld zu haben, bescheiden zu sein, 'simple Kartoffeln' zu essen und 'einfache Autos' zu fahren. In Schulen und im Fernsehen wird ihnen erklärt, wie einfach die Welt funktioniert, wo alle gegen uns sind und wir allein für die Wahrheit stehen. Und die Nationalgarde wird schnell herausfinden, wenn es mal Zwischenfälle gibt. Liebhaber von Komplexität, die das Ganze behindern könnten, zerstreuten sich längst ins Ausland."

Levinson glaubt, dass die Russen in der UdSSR buchstäblich formatiert wurden: "Den Menschen wurde beigebracht und eingetrichtert, die gleichen Dinge zu essen und zu trinken, sich auf die gleiche Weise zu kleiden, krank zu werden, behandelt zu werden und schließlich auf die gleiche Weise zu denken und auf die gleiche Weise zu antworten, wenn sie gesamtrussische Umfragen durchführen." Ein Volk von "Dummköpfen" sei leicht zu handhaben: "Das ist auch der Grund, warum Russland die für klassische totalitäre Regime so uncharakteristische Ausreisefreiheit beibehält. Diejenigen, die für die Überwachung nicht benötigt werden und die unnötige Komplexität in das System bringen, können gehen."

"Russland wiederholt tragische Fehler"

Die Zivilgesellschaft in Russland hat es schwer, und das liegt nicht zuletzt daran, dass den Bürgern systematisch ihr Selbstbewusstsein genommen wurde. Der armenische Filmregisseur Tigran Khzmalyan (59), Vorsitzender der "Europäischen Partei" in seinem Heimatland, schlägt einen ganz großen historischen Bogen und glaubt, dass der "sklavische Gehorsam" vieler Russen in einer unheilvollen geschichtlichen Orientierung wurzelt: "Im Allgemeinen wiederholt Russland mit einer Art mystischer Besessenheit alle tragischen Fehler seines spirituellen Vorfahren, des Byzantinischen Reiches. Ebenso wie Byzanz verweigert Russland ein Bündnis mit dem europäischen Westen, frönt seinen Fantasien über ein Bündnis mit China oder über eine Annäherung an die Türkei."

"'Kleiner Mann' ist wichtigster Teil der Gesellschaft"

Bekanntlich beschreibt das Adjektiv "byzantinisch" besonders autoritäre Zustände. Auch die in Deutschland viel gelesene Schriftstellerin Ljudmila Ulizkaja (79, auch in der Schreibweise Ljudmila Ulitzkaja) ist überzeugt, dass Russland diesbezüglich ein Negativbeispiel ist: "Ich glaube nicht, dass der 'kleine Mann' die Frucht ausschließlich der russischen Kultur ist", so die Autorin im Interview mit der oppositionellen, im Ausland erscheinende "Nowaya Gazeta Europe". "Aber in Russland ist der 'kleine Mann' zum wichtigsten Teil der Gesellschaft geworden: wortlos, unterwürfig, an die Demütigung der Menschenwürde gewöhnt."

Jeder Staat müsse sein eigenes Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten eines Bürgers finden: "Wenn es mehr Pflichten als Rechte gibt, dann ist der Staat nicht sehr gut. Aber wenn ein Bürger überhaupt keine Rechte hat, dann kann er auch keine Pflichten haben, er wird zum Sklaven." Es liege folglich weder am Verstand, noch an der Erziehung, dass viele Russen so stumm blieben in der politischen Auseinandersetzung. Vielmehr sei der "Entwicklungsstand der Gesellschaft" der Grund dafür.

"Nicht das Unmögliche verlangen"

"Der beste Weg, einen Menschen zu einem Sklavenbewusstsein zu erziehen, besteht darin, ihm Antworten auf alle Fragen zu geben und ihm keine Aufgaben zu stellen, die ihm selbst übertragen werden und die er aus eigener Kraft lösen muss", so Ulizkaja. Es bleibe nur die Möglichkeit, solche Menschen "in Ruhe zu lassen" und von ihnen nicht das "Unmögliche" zu verlangen: "Die Geschichte kennt Aufstände von Sklaven, wodurch sie frei wurden. Und sie kennt auch Beispiele, wo umgekehrt freie Menschen zu Sklaven wurden." Der einzige Ausweg sei mehr Bildung, und zwar auch in den Familien.

"Ehrlich gesagt erwarte ich keine Veränderung – warum sollte das so sein? Um auf Veränderungen zu hoffen, müssten wir zuerst lernen, uns Ziele zu setzen. Die zuletzt formulierte Aufgabe lautete 'Aufbau des Kommunismus'. Weitere klar umrissene Aufgaben sind mir nicht aufgefallen", so die pessimistische Schriftstellerin, von der auf Deutsch zuletzt im Hanser-Verlag die Romane "Alissa kauft ihren Tod" (2022) und "Eine Seuche in der Stadt" (2021) erschienen sind.

"Großes Übel kommt nicht von kleinen Leuten"

Der Fortschritt werde ohnehin in jedem Land nur von ganz wenige Menschen vorangetrieben, der Rest sei diesbezüglich "Ausfall", der jedoch gleichwohl mit Respekt und Liebe behandelt werden müsse. "Ehrlich gesagt, das große Übel in der Welt kommt nicht von kleinen Leuten, sondern von denen, die sich für groß halten", so Ulizkaja, die für alle Neugierigen auch einen Tipp bereit hält: "Sie müssen die großen Autoren lesen - Tolstoi, Dostojewski, Tschechow, Nabokow - sie gehen an diesem Thema nicht vorbei."