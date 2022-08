Aichach: Ausstellung über Sisis Geschwister im Wasserschloss

"Ich bin erwacht in einem Kerker, / und Fesseln sind an meiner Hand./ Und meine Sehnsucht immer stärker/ Und Freiheit! Du, mir abgewandt." Diese Zeilen dichtete Kaiserin Elisabeth im April 1854, genauer: in ihren Flitterwochen mit Franz Joseph. Dass ihre Ehe mit Franz Joseph I. alles andere als glücklich war, dürfte kein Geheimnis sein. Auch sonst meinen wir alles Mögliche über die einstige Kaiserin von Österreich-Ungarn zu wissen. Aber während jede Puderdose, jede Haarschleife einen Ehrenplatz hat, man sich Geschichten und Anekdoten um ihre Person zu erzählen weiß, ist über Elisabeths Geschwister relativ wenig bekannt.

Carl Theodor wurde ein angesehener Augenarzt

"Kaiserin Elisabeth und die liebe Verwandtschaft", die diesjährige Sonderausstellung im Wasserschloss Aichach, möchte das nun ändern. Einen Raum hat Kuratorin Brigitte Neumair Elisabeths jüngerem Bruder Carl Theodor gewidmet. Der war in erster Ehe mit Sophie, Prinzessin von Sachsen, verheiratet, die sehr früh – mit 22 Jahren – an einem Lungenleiden starb. Das hatte Konsequenzen für Carl Theodor, wie Brigitte Neumair sagt: "Eine einjährige Tochter ist da. Er studiert jetzt mal Medizin, man muss den Leuten helfen. Die Professoren waren nicht so begeistert, weil sie gemeint haben, das ist jetzt so ein Jux und Tollerei von ihm, der macht das nie fertig, so war es aber nicht."

Carl Theodor setzt den Facharzt obendrauf und wird Augenarzt, auch für mittellose Patienten: Über 6.000 Staroperationen führte er unentgeltlich durch, denn nur die Reichen konnten sich eine Augen-OP leisten. Als er sich an der rechten Hand verletzte wurde er zu einem der wenigen Ärzte, die beidhändig operieren konnten. Eine colorierte Lithografie zeigen ihn, den mittlerweile renommierten Augenarzt, Seite an Seite mit seiner assistierenden zweiten Ehefrau während einer Behandlung.