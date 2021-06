"Sisi-Feile" im Museum der Bayerischen Geschichte

Die Feile, mit der die österreichische Kaiserin, genannt Sisi, am 10. September 1898 in Genf ermordet worden ist, ist jetzt in Regensburg. Sie wird Teil der Landesausstellung "Götterdämmerung II", die ab dem 23. Juni im Museum der Bayerischen Geschichte unter dem Titel "Die letzten Monarchen" zu sehen ist.

Spitze der Attentat-Feile fehlt

Julia Wechselberger vom Josephinum in Wien, das die "Sisi-Feile" sonst beherbergt, hat das geschichtsträchtige Ausstellungstück persönlich nach Regensburg gebracht. Die eigentliche Feile ist zehn Zentimeter lang, dazu kommt der sieben Zentimeter lange Holzgriff. Allerdings fehlt die Spitze der Feile.

Der italienische Anarchist Luigi Lucheni hatte die Feile extra noch zugespitzt und sie nach dem Attentat weggeworfen, dabei brach die Spitze der dreieckigen Feile ab, erklärt Ausstellungsleiterin Margot Hamm. An der Feile der Tatwaffe hängt die französische Beschriftung der Genfer Polizei. Julia Wechselberger wird nach Ausstellungsende die "Sisi-Feile" auch wieder persönlich abholen.

Lebensgeschichte von Sisi in Landesausstellung dargestellt

Die Lebensgeschichte der Kaiserin ist eine von elf Biografien, mit denen die Landesausstellung das Leben der letzten europäischen Monarchen nachzeichnet wird, erklärt Margot Hamm. Nach dem Ersten Weltkrieg endete die Zeit der Monarchien in Europa.