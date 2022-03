Sir Simon Rattle hofft weiter auf Münchner Konzertsaal

Von Kosten bis zu einer Milliarde Euro war in jüngster Zeit die Rede, beim seit langem im Münchner Werksviertel geplanten neue Konzertsaal. Doch nach Corona- und Ukrainekrise stellte Ministerpräsident Markus Söder die Finanzierung des Projekts vor wenigen Tagen in Frage und löste damit rege Diskussionen aus.

Auch Star-Dirigent Sir Simon Rattle hat sich nun dazu geäußert: "Das Konzerthaus im Werksviertel hat eine lange Geschichte, befindet sich in einem fortgeschrittenen Planungsstand und hat bisher schon ein bemerkenswertes internationales Echo ausgelöst", sagte der Maestro, der ab der Spielzeit 2023/24 Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird.

Rattle: Konzertsaal ist eine "Investition in die Zukunft"

"Über die Jahre wurden Ziele definiert, die man mit dem Konzerthaus verfolgen will, und auch seine Bedeutung für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks als einer der wichtigsten Kulturinstitutionen Bayerns wurde deutlich", so Rattle weiter. Der Dirigent fügte aber auch hinzu, er wolle die Gedanken von Ministerpräsident Söder nicht aus der Distanz interpretieren.

"Aus einem persönlichen Austausch mit ihm letztes Jahr weiß ich aber, dass wir viele ähnliche Vorstellungen darüber haben, wie das Musikleben in München und in Bayern in den nächsten Jahren aussehen könnte und sollte. Das Konzerthaus im Werksviertel schien uns dafür ein zentraler Baustein zu sein. Deshalb hoffe ich sehr, dass die Planungen für diese Investition in die Zukunft weitergehen."

Der Freistaat wollte das Konzerthaus für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bauen, das im Gegensatz zu anderen internationalen Spitzenorchestern bis heute keine eigene Spielstätte hat.

Bariton Christian Gerhaher findet Kosten "obszön"

Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter hatte Söder für seine Abkehr vom Konzertsaal offen kritisiert. BR-Intendantin Katja Wildermuth hatte sich ebenfalls nachdrücklich für den Bau des Konzertsaals ausgesprochen: "Wir wollen die Musikstadt München und die Leuchtkraft Bayerns mit unserem Weltklasse-Ensemble und den dortigen Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung, Education und Crossover-Projekten inspirieren und bereichern."

Dagegen hatte der prominente Bariton Christian Gerhaher gegenüber BR Klassik die geschätzten Baukosten von einer Milliarde Euro "obszön" genannt. Der neue Saal in Dortmund sei mit vierzig Millionen Euro ausgekommen. Außerdem verwies Gerhaher auf die Isarphilharmonie im Süden der Stadt, die zunächst als Ausweichquartier errichtet worden war, jetzt jedoch wegen ihrer hervorragenden Akustik als dauerhaftes Quartier in Frage komme: "Es kann ja sein, dass sich dieser Saal ganz gut erhalten lässt. Insofern ist die Situation eine andere als vor fünf oder zehn Jahren, als wir darauf gedrängt haben, einen neuen Saal zu bekommen."